Бабуся обвалила скляний міст з людьми: в мережі став вірусним ШІ-фейк (відео)

Понад два мільйони користувачів переглянули створене штучним інтелектом (ШІ) відео, на якому літня жінка нібито розбила каменем скляний міст в Китаї. Деякі люди сприйняли ці кадри за справжні, висловивши свої співчуття та припущення щодо причин обвалу.

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На відео бабуся тримає над головою величезний камінь, після чого падає на спину, розбиваючи скляний пішохідний міст. Тим часом на задньому фоні люди зливаються з фоном або один з одним, що є ознакою відео, згенерованих за допомогою ШІ, зазначає AFP Fact Check.

ШІ згенерував кадри падіння скляного моста

"Кілька ознак вказують на його синтетичну природу, зокрема морфінг або зникнення людей, а також різні неприродні рухи та переходи, характерні для сучасних можливостей генеративних відеоінструментів", — сказав Якобо Кастелланос, координатор правозахисної організації WITNESS, яка розробила Силу швидкого реагування на Deepfakes.

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У виданні зазначають, що в Китаї справді є понад 2000 скляних мостів, проте останній зареєстрований інцидент руйнування стався у травні 2021 року. Тоді чоловік залишився висіти на туристичному місці в північно-східній провінції Цзілінь, коли скляні панелі були пошкоджені сильним вітром.

Попри це, фейкове відео поширилось в Instagram, YouTube, TikTok та Facebook та зібрало понад два мільйони переглядів. Реакція деяких користувачів свідчить про те, що вони вважали відео справжнім. В коментарях можна зустріти припущення, що конструкція була перевантажена, а також слова співчуття.

"Жахливо, чи не так?" — написав один з користувачів.

"Навантаження було занадто великим", – зазначив інший коментатор.

Нагадаємо, гурт The Velvet Sundown, повністю створений за допомогою штучного інтелекту, лише за два тижні зібрав понад 300 тисяч слухачів.

Фокус також повідомляв, що в Пекіні відбувся перший у світі футбольний матч, в якому брали участь роботи-гуманоїди, якими керував штучний інтелект.