Бабушка обвалила стеклянный мост с людьми: в сети стал вирусным ИИ-фейк (видео)

Более двух миллионов пользователей просмотрели созданное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором пожилая женщина якобы разбила камнем стеклянный мост в Китае. Некоторые люди приняли эти кадры за настоящие, выразив свои соболезнования и предположения о причинах обвала.

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На видео бабушка держит над головой огромный камень, после чего падает на спину, разбивая стеклянный пешеходный мост. Тем временем на заднем фоне люди сливаются с фоном или друг с другом, что является признаком видео, сгенерированных с помощью ИИ, отмечает AFP Fact Check.

ИИ сгенерировал кадры падения стеклянного моста

"Несколько признаков указывают на его синтетическую природу, в частности морфинг или исчезновение людей, а также различные неестественные движения и переходы, характерные для современных возможностей генеративных видеоинструментов", — сказал Якобо Кастелланос, координатор правозащитной организации WITNESS, которая разработала Силу быстрого реагирования на Deepfakes.

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В издании отмечают, что в Китае действительно есть более 2000 стеклянных мостов, однако последний зарегистрированный инцидент разрушения произошел в мае 2021 года. Тогда мужчина остался висеть на туристическом месте в северо-восточной провинции Цзилинь, когда стеклянные панели были повреждены сильным ветром.

Несмотря на это, фейковое видео распространилось в Instagram, YouTube, TikTok и Facebook и собрало более двух миллионов просмотров. Реакция некоторых пользователей свидетельствует о том, что они считали видео настоящим. В комментариях можно встретить предположение, что конструкция была перегружена, а также слова сочувствия.

"Ужасно, не правда ли?" — написал один из пользователей.

"Нагрузка была слишком большой", — отметил другой комментатор.

Напомним, группа The Velvet Sundown, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта, всего за две недели собрала более 300 тысяч слушателей.

Фокус также сообщал, что в Пекине состоялся первый в мире футбольный матч, в котором участвовали роботы-гуманоиды, которыми управлял искусственный интеллект.