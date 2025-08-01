Находка женщины во время уборки мусора породила жуткую теорию в сети (видео)

Британка Ребекка убирала мусор в графстве Дарем, когда наткнулась на странную гарнитуру 1980-хх годов. Ее находка вызвала дискуссию в сети, не причастны ли эти наушники к одному из самых громких событий 20 века.

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Сама Ребекка была крайне удивлена, когда нашла пару винтажных наушников среди груд мусора, ролик с находкой которых разместила в своем Tiktok.

Видео с необычной находкой стало вирусным — набрало более 1,5 млн просмотров. По словам женщины, она перебирала гору мусора и чудом нашла в полной грязи пару авиационных наушников.

"Винтажные наушники Pan Am найдены сегодня во время уборки", — написала Ребекка в подписи к видео.

Впоследствии британка добавила, что не знает, как они могли здесь оказаться. Она говорит, что компания Pan American прекратила полеты в декабре 1991 года, и это точно "одна из самых неожиданных вещей, которые я когда-либо находила".

Версии соцсетей

Находка Ребекки вызвала мнение пользователей о том, что эти наушники могут иметь связь с трагедией в Локерби. 21 декабря 1988 года рейс Pan Am упал в центре города из-за взрыва бомбы на борту самолета. Тогда погибли все 259 пассажиров и 11 местных жителей. В ответ Ребекка признала, что даже не думала об этом, пока кто-то не вспомнил.

Программа "Расследование авиакатастроф" о падении самолета Pan Am в шотландском Локербе 21 декабря 1988 года

Однако другие пользователи опровергли эту теорию. Один написал, что место находки "не было в траектории полета злосчастного рейса до Локерби, поэтому наушники не могли быть оттуда". Те, кто не согласились с версией о появлении наушников с рейса, который упал при Локерби, написали вторые версии событий.

"Насколько я помню, рейс вылетел по маршруту Давентри. Видимо, это просто мусор после очистки дома";

"Почему все сразу решили, что это обломки после авиакатастрофы? Такие наушники можно купить в интернете";

"Многие работали в Pan Am. Существует тысяча других причин, почему они оказались там";

"Я не видел таких наушников с 80-х. Мой дядя работал на JFK (аэропорт в Нью-Йорке), заправлял самолеты и часто приносил домой всякие подарочные вещи от Pan Am".

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