Необычная находка в лесу: отец и сын заметили загадочные предметы у дерева (фото)

Турист с маленьким сыном наткнулся в лесу на загадочную композицию из случайных предметов, которую многие приняли за импровизированный "духовный алтарь".

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О находке рассказал пользователь Reddit под ником u/corys_stories, опубликовав пост в сабреддите r/whatisit. Запись стремительно набрала популярность — более 37 000 лайков и тысячи комментариев.

"Мы с сыном видели это в лесу… Что за дичь", — написал автор, прикрепив фото с эклектичной смесью предметов у подножия дерева: свечами, ракушками, бутылкой шампуня Legoland, игрушечным пистолетом, роликом для лица, кремом с надписью "Ты — сладкая ягода" и пачкой жевательных персиковых колец.

По словам автора, на одной из свечей значилось имя Эрос. Он отметил, что это "бог похоти, любви и страсти" или "бог потерянной любви".

"Я вернул все на место. Думаю, мы оставили там что-то свое. Это было давно", — добавил он позднее.

По словам автора, на одной из свечей значилось имя Эрос Фото: Reddit

Версии пользователей

Комментаторы на Reddit активно обсуждают происхождение странного "алтаря". Одни считают, что это способ справиться с личными потерями.

"Возможно, кто-то пережил разрыв или утрату", — предположил u/-TheSilverScream-.

Другие увидели в этом знак горя.

"С детским пистолетом и шампунем Lego, возможно, речь о памяти ребенка", — написал u/CD_Projeck_Blue.

Однако часть пользователей резко раскритиковала находку, назвав ее обычным мусором, замаскированным под ритуал.

"Это примитивная попытка любовного заклинания. Оставлять пластиковый мусор в лесу — неуважение к природе", — прокомментировал u/longdayinrehab.

Издание Newsweek отмечает, что необычная находка совпала с ростом популярности пешего туризма в США. Согласно данным Statista, в 2023 году однодневные походы стали самым массовым видом активного отдыха, а национальные парки в 2024 году посетили рекордные 331,9 млн человек.

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