Незвичайна знахідка в лісі: батько і син помітили загадкові предмети біля дерева (фото)

Турист із маленьким сином натрапив у лісі на загадкову композицію з випадкових предметів, яку багато хто сприйняв за імпровізований "духовний вівтар".

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Про знахідку розповів користувач Reddit під ніком u/corys_stories, опублікувавши пост у сабреддиті r/whatisit. Запис стрімко набрав популярність — понад 37 000 лайків і тисячі коментарів.

"Ми з сином бачили це в лісі... Що за дичина", — написав автор, прикріпивши фото з еклектичною сумішшю предметів у підніжжі дерева: свічками, черепашками, пляшкою шампуню Legoland, іграшковим пістолетом, роликом для обличчя, кремом із написом "Ти — солодка ягода" і пачкою жувальних персикових кілець.

За словами автора, на одній зі свічок значилося ім'я Ерос. Він зазначив, що це "бог похоті, любові та пристрасті" або "бог втраченого кохання".

"Я повернув усе на місце. Думаю, ми залишили там щось своє. Це було давно", — додав він пізніше.

За словами автора, на одній зі свічок значилося ім'я Ерос Фото: Reddit

Версії користувачів

Коментатори на Reddit активно обговорюють походження дивного "вівтаря". Одні вважають, що це спосіб впоратися з особистими втратами.

"Можливо, хтось пережив розрив або втрату", — припустив u/-TheSilverScream-.

Інші побачили в цьому знак горя.

"З дитячим пістолетом і шампунем Lego, можливо, йдеться про пам'ять дитини", — написав u/CD_Projeck_Blue.

Однак частина користувачів різко розкритикувала знахідку, назвавши її звичайним сміттям, замаскованим під ритуал.

"Це примітивна спроба любовного заклинання. Залишати пластикове сміття в лісі — неповага до природи", — прокоментував u/longdayinrehab.

Видання Newsweek зазначає, що незвичайна знахідка збіглася зі зростанням популярності пішого туризму в США. Згідно з даними Statista, у 2023 році одноденні походи стали наймасовішим видом активного відпочинку, а національні парки у 2024 році відвідали рекордні 331,9 млн осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.

Також стало відомо, що сантехніки знайшли під підлогою сейф із загадковим золотим предметом. Спроби відкрити його зайняли кілька годин.