Знахідка жінки під час прибирання сміття породила моторошну теорію в мережі (відео)

Британка Ребека прибирала сміття в графстві Дарем, коли наткнулася на дивну гарнітуру 1980-хх років. Її знахідка викликала дискусію в мережі, чи не причетні ці навушники до однієї з найгучніших подій 20 сторіччя.

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Сама Ребека була вкрай здивована, коли знайшла пару вінтажних навушників серед стосів сміття, ролик зі знахідкою яких розмістила в своєму Tiktok.

Відео з незвичною знахідкою стало вірусним — набрало понад 1,5 млн переглядів. За словами жінки, вона перебирала гору сміття та дивом знайшла забруднену брудом пару авіаційних навушників.

"Вінтажні навушники Pan Am знайдені сьогодні під час прибирання", — написала Ребека в підписі до відео.

Згодом британка додала, що не знає, як вони могли тут опинитися. Вона каже, що компанія Pan American припинила польоти у грудні 1991 року, і це точно "одна з найнесподіваніших речей, які я коли-небудь знаходила".

Версії соцмереж

Знахідка Ребеки викликала думку користувачів про те, що ці навушники можуть мати зв’язок із трагедією в Локербі. 21 грудня 1988 року рейс Pan Am впав у середмісті через вибух бомби на борту літака. Тоді загинули всі 259 пасажирів та 11 місцевих жителів. У відповідь Ребека визнала, що навіть не думала про це, доки хтось не згадав.

Програма "Розслідування авіакатастроф" про падіння літака Pan Am в шотланському Локербі 21 грудня 1988 року

Проте інші користувачі спростували цю теорію. Один написав, що місце знахідки "не було у траєкторії польоту злощасного рейсу до Локербі, тому навушники не могли бути звідти". Ті, хто не погодилися з версією про появу навушників з рейса, який впав при Локербі, написали другі версії подій.

"Наскільки я пам’ятаю, рейс вилетів за маршрутом Давентрі. Мабуть, це просто сміття після очищення будинку";

"Чому всі одразу вирішили, що це уламки після авіакатастрофи? Такі навушники можна купити в інтернеті";

"Багато хто працював у Pan Am. Існує тисяча інших причин, чому вони опинились там";

"Я не бачив таких навушників із 80-х. Мій дядько працював на JFK (аеропорт у Нью-Йорку), заправляв літаки й часто приносив додому всякі подарункові речі від Pan Am".

Раніше Фокус розповідав, як жінка знайшла дивну річ у секонд-генді. Цього разу дівчина купила брендову куртку, яка обійшлася їй "в копійки".

Згодом стало відомо, що батько і син помітили загадкові предмети біля дерева. Турист із маленьким сином натрапив у лісі на загадкову композицію з випадкових предметів, яку багато хто сприйняв за імпровізований "духовний вівтар".