Женщина впервые за 43 года купила мороженое из фургона: цена на вкусности ее ошеломила (видео)

Британка Кимберли впервые с 1982 года решила купить мороженого, как это часто делала во время своего детства, когда подъезжал фургон со вкусностями. Но когда женщина услышала, какую цену ей стоит заплатить, то передумала делать это.

Related video

Она говорит, что не смогла сдержать эмоций от увиденного, о чем рассказала в своем видео в TikTok.

В ролике она рассказывает, что последний раз это было в 1982 году, и тогда оно стоило всего копейки. Но когда она решилась снова сделать это, то ее удивлению не было предела.

"Я заказала два мороженого — и за них попросили £4.00 (221 грн) за одно. За два шарика мороженого! Я просто: "Что?! Подождите, дайте мне время оформить кредит!" Это полный абсурд. Я была в шоке. Это просто жадность", — разочарованная рассказала британка.

Кимберли отметила, что понимает сейчас кризис стоимости жизни, но такая цена на детские лакомства — это уже крайность.

"Представьте себе родителей с четырьмя детьми, которые просто хотят провести день в парке. Если каждому купить мороженое — это уже £16.00 (880 грн). Это же грабеж среди белого дня", — говорит женщина.

К тому же за посыпки — отдельная доплата. Кимберли часто публикует видео на тему роста цен и говорит, что она просто не может больше молчать:

"Это меня просто возмущает. Я зла. Ностальгия ностальгией, но это уже слишком", — констатировала жительница Туманного Альбиона.

Реакция соцсетей

После публикации видео пользователи начали массово поддерживать ее в комментариях. Больше всего юзеры поддержали следующие реплики:

"Полностью согласен. Очень точно сказано!";

"почти 15 фунтов в субботу за два стаканчика и два рожка для детей. А где те времена, когда було стоил £1.50, а рожок — два фунта?";

"99 Flake раньше стоило 99 пенсов!"

"На прошлой неделе были на пляже — один шарик мороженого обошелся в четыре фунта";

"Этот мир что-то ну совсем дорогим стал. Куда он катится?"

Ранее Фокус рассказывал, как мужчина онемел, когда услышал стоимость поездки на такси. Стивен Кук заказал короткую поездку через мобильное приложение, чтобы добраться на прием к стоматологу.

Впоследствии стало известно, что женщина за копейки купила брендовое платье. Когда она отыскивала по марке реальную цену за одежду, то оказалось, что они в десятки раз дороже заплаченной покупки.