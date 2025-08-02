Жінка вперше за 43 роки купила морозиво з фургона: ціна на смаколик її приголомшила (відео)

Британка Кімберлі уперше з 1982 року вирішила купити морозива, як це часто робила під час свого дитинства, коли під'їжджав фургон зі смаколиком. Та коли жінка почула, яку ціну їй варто заплатити, то передумала робити це.

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Вона каже, що не змогла стримати емоцій від побаченого, про що розповіла у своєму відео в TikTok.

У ролику вона розповідає, що востаннє це було в 1982 році, і тоді воно коштувало лише копійки. Та коли вона наважилася знову зробити це, то її здивуванню не було меж.

"Я замовила два морозива — і за них попросили £4.00 (221 грн) за одне. За два кульки морозива! Я просто: "Що?! Зачекайте, дайте мені час оформити кредит!" Це повний абсурд. Я була в шоці. Це просто жадібність", — розчарована розповіла британка.

Кімберлі зазначила, що розуміє нині криза вартості життя, але така ціна на дитячі ласощі — це вже крайність.

"Уявіть собі батьків із чотирма дітьми, які просто хочуть провести день у парку. Якщо кожному купити морозиво — це вже £16.00 (880 грн). Це ж грабунок серед білого дня", — каже жінка.

До того ж за посипки — окрема доплата. Кімберлі часто публікує відео на тему зростання цін і каже, що вона просто не може більше мовчати:

"Це мене просто обурює. Я зла. Ностальгія ностальгією, але це вже занадто", — констатувала мешканка Туманного Альбіона.

Реакція соцмереж

Після публікації відео користувачі почали масово підтримувати її в коментарях. Найбільше юзери підтримали наступні репліки:

"Цілком згоден. Дуже влучно сказано!";

"майже 15 фунтів у суботу за два стаканчики та два ріжки для дітей. А де ті часи, коли було коштував £1.50, а ріжок — два фунти?";

"99 Flake раніше коштувало 99 пенсів!"

"Минулого тижня були на пляжі — одна кулька морозива обійшлася в чотири фунти";

"Цей світ щось ну геть дорогим став. Куди він котиться?"

Раніше Фокус розповідав, як чоловік онімів, коли почув вартість поїздки на таксі. Стівен Кук замовив коротку поїздку через мобільний застосунок, аби добратися на прийом до стоматолога.

Згодом стало відомо, що жінка за копійки купила брендову сукню. Коли вона відшукувала за маркою реальну ціну за одяг, то виявилося, що вони в десятки разів дорожче за заплачену покупку.