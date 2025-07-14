Жінка купила за 55 грн гарну сукню у секонд-генді: її справжня ціна шокувала (відео)

Британська блогерка Даніела випадково натрапила на сукню в секонд-генді за 1 фунт (55 грн). Коли жінка відшукувала за маркою реальну ціну за цей літній одяг, то виявилося, що вони в десятки разів дорожче за ту суму, яку заплатила за покупку.

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Виявилося, що сукня була зроблена одним з відомих брендів Великої Британії, а відео зі своїм незвичним відкриттям британка оприлюднила у своєму Instagram.

Жінка каже, що випадково побачила сукню в кошику зі знижками у секонд-генді та вирішила придбати її лише за один фунт (56 грн). Потім блогерка знайшла бирку з назвою виробника та провела дослідження, скільки коштує така сукня — побачена ціна її вразила.

"Трохи пошукала і виявилося, що в роздріб це коштує понад £150 (8540 грн). Я просто закохалася в узор. На ньому надруковані чудові зображення сонця. Це — такий маленький ромпер з великими об’ємними рукавами", — розповідає на відео британка.

Також вона додає, що спочатку подумала, що сукня може належати бренду Never Fully Dressed. Однак на бирці було написано просто Sundress, про який блогерка, яка давно спеціалізується на одязі, ніколи раніше не чула.

"Я ніколи не чула про цей бренд, але коли загуглила — ця модель досі продається онлайн за £155 (8750 грн). Сама сукня дуже класна, але не можу визначитися щодо цієї купи тканини на рукавах. Я трохи почуваюся, ніби вдягнена в плащ", — іронічно каже Даніела.

Жінка каже, що особливість одягу має цікаві переваги — форма сукні виразніше показує талію та груди. Британка додає, що куплена річ ідеально підійде під "сонячні прикраси" для літа.

Реакція користувачів

Багато користувачів підтримали захват Даніели покупкою та додали, що сукня "справді розкішна". Також низка юзерів відзначили вдалість покупки.

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Мені дуже подобається. Я б таке вдягнула не замислюючись";

"Чудова сукня — ідеальне для відпустки. Але рукави справді варто трохи підкоригувати: вони кращі, коли заправлені";

"Якось я знайшов замшеву куртку, яка коштувала £250, а я заплатив за неї £1";

"Sundress — один з найкращих брендів взагалі. Тому ви вдало скупилися";

"Вау — просто розкіш. Обожнюю. І справді заправлені рукави роблять сукню краще".

Раніше Фокус повідомляв, що купила сукню Loius Vuitton у секонд-генді. Американка Келлі Чіанчімініо зайшла до магазину вживаного одягу, а переглядаючи всі наявні лоти натрапила на дизайнерську сукню відомого бренду.

Згодом стало відомо, як дівчина виявила сукню Dior у секонд-генді. 26-річна мешканка Кентуккі Ембер Якзан в одному з секонд-гендів знайшла вінтажну сукню-комбінацію.