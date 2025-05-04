Жінка купила сукню Loius Vuitton у секонд-генді, а згодом була шокована справжньою ціною (відео)

Мешканка американського штату Каліфорнія Келлі Чіанчімініо зайшла до магазину, щоби придбати собі недорогі речі. Однак переглядаючи вживаний одяг натрапила на неочікувану знахідку — дизайнерську сукню від Louis Vuitton.

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Про це повідомляє Newsweek.

Журналісти пишуть, що 51-річна жінка відвідала місцевий магазин Goodwill, де продають вживані речі. Саме тоді вона помітила на вішалці кремову сукню-сорочку з ланцюжками, а коли доторкнулася до матеріалу, то зрозуміла її "високу якість".

"Мені хотілося кричати, бо Louis Vuitton — мій найулюбленіший дизайнер. Я не могла повірити; це було щось особливе, бо я так захоплена Louis Vuitton. Потім я пошукала це в Google, і принт одразу з'явився, тому я одразу поклала його в кошик", — згадує американка.

Потім жінка придивилася на сукню, приміряла її перед покупкою, а потім заплатила за неї $13. Вже вдома Келлі поглянула на ціну в офіційному бутику і не повірила своїм очам — ця сукня коштувала $6 тис., а зі знижкою — $5472.

"Я люблю Louis Vuitton, і це мій улюблений дизайнер усіх часів. У мене є кілька сумок, але не одяг, особливо не такого рівня. Це якесь сюрреалістичне відчуття", – сказала Чіанчімініо журналістам, додавши, що їй буде подобається, як їй личить сукня.

Наразі жінка з нетерпінням чекає можливості поєднати її з ременем, сандалями та сумочкою Louis Vuitton. Водночас користувачі соцмереж не можуть повірити в побачене і кажуть, що така сукня була "справжньою вдачею".

"Нехай ця удача з ощадливістю знайде і мене", — написав один користувач.

Інший юзер написав, що просто теж здивувався, що така дорогоцінна річ опинилася серед вживаних речей. Він додає, що така ощадливість жінки "нарешті" виправдала себе.

"Моя щелепа взагалі ще більше відвисала, поки зовсім не відвалилася від побаченого", — написала третя дописувачка.

Раніше стало відомо, що чоловік купив затонулий корабель за ціну велосипеда. Судно Almond Branch пролежало на дні моря понад століття, перш ніж його продали за 300 фунтів стерлінгів у соцмережі.

Згодом повідомлялося, як у Чехії виявили золотий скарб початку XX століття. Двоє туристів досліджували пагорби та випадково виявили великий скарб загальною вартістю близько $340 тисяч.