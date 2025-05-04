Женщина купила платье Loius Vuitton в секонд-хенде, а впоследствии была шокирована настоящей ценой (фото)

Жительница американского штата Калифорния Келли Чианчиминио зашла в магазин, чтобы приобрести себе недорогие вещи. Однако просматривая подержанную одежду наткнулась на неожиданную находку — дизайнерское платье от Louis Vuitton.

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Об этом сообщает Newsweek.

Журналисты пишут, что 51-летняя женщина посетила местный магазин Goodwill, где продают подержанные вещи. Именно тогда она заметила на вешалке кремовое платье-рубашку с цепочками, а когда прикоснулась к материалу, то поняла его "высокое качество".

"Мне хотелось кричать, потому что Louis Vuitton — мой самый любимый дизайнер. Я не могла поверить; это было что-то особенное, потому что я так увлечена Louis Vuitton. Затем я поискала это в Google, и принт сразу появился, поэтому я сразу положила его в корзину", — вспоминает американка.

Затем женщина присмотрелась на платье, примерила его перед покупкой, а потом заплатила за него $13. Уже дома Келли взглянула на цену в официальном бутике и не поверила своим глазам — это платье стоило $6 тыс., а со скидкой — $5472.

"Я люблю Louis Vuitton, и это мой любимый дизайнер всех времен. У меня есть несколько сумок, но не одежда, особенно не такого уровня. Это какое-то сюрреалистическое ощущение", — сказала Чианчиминио журналистам, добавив, что ей нравится, как на ней сидит платье.

Сейчас женщина с нетерпением ждет возможности совместить его с ремнем, сандалиями и сумочкой Louis Vuitton. В то же время пользователи соцсетей не могут поверить в увиденное и говорят, что такое платье было "настоящей удачей".

"Пусть эта удача с бережливостью найдет и меня", — написал один пользователь.

Другой юзер написал, что просто тоже удивился, что такая драгоценная вещь оказалась среди подержанных вещей. Он добавляет, что такая бережливость женщины "наконец-то" оправдала себя.

"Моя челюсть вообще еще больше отвисала, пока совсем не отвалилась от увиденного", — написала третья пользовательница.

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