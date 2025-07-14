Женщина купила за 55 грн красивое платье в секонд-хенде: ее настоящая цена шокировала (видео)

Британская блогерша Даниэла случайно наткнулась на платье в секонд-хенде за 1 фунт (55 грн). Когда женщина отыскивала по марке реальную цену за эту летнюю одежду, то оказалось, что они в десятки раз дороже той суммы, которую заплатила за покупку.

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Оказалось, что платье было сделано одним из известных брендов Великобритании, а видео со своим необычным открытием британка обнародовала в своем Instagram.

Женщина говорит, что случайно увидела платье в корзине со скидками в секонд-хенде и решила приобрести его всего за один фунт (56 грн). Затем блогерша нашла бирку с названием производителя и провела исследование, сколько стоит такое платье — увиденная цена ее поразила.

"Немного поискала и оказалось, что в розницу это стоит более £150 (8540 грн). Я просто влюбилась в узор. На нем напечатаны чудесные изображения солнца. Это — такой маленький ромпер с большими объемными рукавами", — рассказывает на видео британка.

Также она добавляет, что сначала подумала, что платье может принадлежать бренду Never Fully Dressed. Однако на бирке было написано просто Sundress, о котором блогерша, которая давно специализируется на одежде, никогда раньше не слышала.

"Я никогда не слышала об этом бренде, но когда загуглила — эта модель до сих пор продается онлайн за £155 (8750 грн). Само платье очень классное, но не могу определиться с этой кучей ткани на рукавах. Я немного чувствую себя, будто одета в плащ", — иронично говорит Даниэла.

Женщина говорит, что особенность одежды имеет интересные преимущества — форма платья выразительно показывает талию и грудь. Британка добавляет, что купленная вещь идеально подойдет под "солнечные украшения" для лета.

Реакция пользователей

Многие пользователи поддержали восторг Даниэлы покупкой и добавили, что платье "действительно роскошное". Также ряд юзеров отметили удачность покупки.

Больше всего комментаторам понравились следующие реплики:

"Мне очень нравится. Я бы такое надела не задумываясь";

"Замечательное платье — идеальное для отпуска. Но рукава действительно стоит немного подкорректировать: они лучше, когда заправлены";

"Как-то я нашел замшевую куртку, которая стоила £250, а я заплатил за нее £1";

"Sundress — один из лучших брендов вообще. Поэтому вы удачно скупились";

"Вау — просто роскошь. Обожаю. И действительно заправленные рукава делают платье лучше".

Ранее Фокус сообщал, что купила платье Loius Vuitton в секонд-хенде. Американка Келли Чианчиминио зашла в магазин подержанной одежды, а просматривая все имеющиеся лоты наткнулась на дизайнерское платье известного бренда.

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