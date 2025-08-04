"Настоящая телепатия": близнецы получили "дьявольское" количество баллов на экзамене и поступили на одну специальность

Братья-близнецы из китайского города Ханчжоу набрали одинаковое количество баллов на национальном экзамене гаокао и поступили на одну и ту же программу в одном из самых престижных университетов страны. Их невероятное совпадение всколыхнуло соцсети и стало символом "телепатии" и братской поддержки.

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В юго-восточном Китае двое братьев-близнецов стали звездами социальных сетей после того, как набрали по 666 баллов на важнейшем национальном экзамене для поступления в университет — гаокао — и оба были зачислены на одну и ту же программу в одном и том же вузе, пишет South China Morning Post.

В сети этот случай окрестили "синхронизацией божественного уровня". Братья Цзен Цичун и Цзен Цийи из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, никогда не расставались с детсада.

Старший брат, Цичун, объяснил, что его имя означает "птица, взлетающая в небо", а имя младшего — "помогать и поддерживать", что, по словам братьев, отражает родительскую надежду на их взаимную поддержку в течение жизни.

В средней школе их оценки почти не отличались, и в конце концов оба поступили в престижную старшую школу Ханчжоу Сюэцзюнь.

Когда были объявлены результаты гаокао, братья как раз были на занятиях по вождению. Сообщение о баллах первым увидел отец на телефоне, а мать сразу поделилась этим в семейном чате. Сами братья были шокированы.

"Сначала мы не могли поверить. Проверили несколько раз — и действительно, одинаковый результат!" — рассказали они.

У этих братьев много общего: оба любят играть в видеоигры, смотреть сериалы и вместе ходят в библиотеку. В то же время Цичун лучше разбирается в китайском и английском языках, а Цийи — в математике и физике. Они часто объясняют друг другу сложные темы.

Общий интерес к компьютерным наукам и искусственному интеллекту привел их к решению подавать документы на одну и ту же программу — инженерный экспериментальный курс по компьютерным наукам в Сианьском транспортном университете (провинция Шэньси, северный Китай).

Цичун сказал, что выбрал этот вуз из-за его сильной академической репутации, а Цийи добавил, что его также привлекает культурное наследие города Сиань.

25 июля официальный аккаунт университета в соцсетях поздравил братьев:

Эта невероятная синхронизация — не только совпадение, но и доказательство их силы. Ждем, как братья вместе будут воплощать свои мечты".

Братья признались, что и в дальнейшем хотят идти одним путем:

"Мечтаем учиться и работать в одном городе", — рассказали они местному изданию Zhejiang Daily Press Group.

Эта история вызвала оживленное обсуждение в китайском интернете. Один пользователь написал: "Это настоящая телепатия. Близнецы действительно имеют связь на каком-то другом уровне". Другой добавил: "Один такой ребенок — уже счастье. А у этих родителей их двое!"

Напомним, в США близнецы закончили университеты в один день в разных городах.

Фокус также писал, что сейчас рождается больше близнецов, чем когда-либо за всю историю человечества. Этот рост, зафиксированный в десятках стран, не является результатом случайности или генетики, а представляет собой измеримый результат того, как изменилась репродуктивная функция человека за последние десятилетия.