Мама плакала: близнецы окончили университеты в один день в разных городах (видео)

Родители близнецов приняли непростое решение: отец поехал на выпускной дочери в Висконсин, а мать — к сыну в Техас. Несмотря на расстояние, семья сумела объединиться в эмоциональном звонке по FaceTime.

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22-летняя Эмма Самец из Висконсина (США) поделилась в TikTok трогательным видео, где ее мать, находясь за тысячи километров, не сдерживает слез, увидев дочь в выпускной мантии по видеосвязи.

Для семьи Самец день выпуска стал одновременно радостным, горьким и незабываемым: близнецы Эмма и ее брат окончили университеты в одно и то же время, но находясь в 1000 милях (1609 км) друг от друга.

Воссоединение матери и дочери произошло благодаря звонку по FaceTime прямо перед началом церемонии вручения дипломов.

"Этот момент был очень эмоциональным для моей мамы. Я только надела выпускную шапочку, и мы с папой собирались уходить на церемонию. Брат в это же время получал диплом в Техасе", — рассказала Эмма.

Отец присутствовал на выпускном дочери в Университете Висконсина в Мадисоне, в то время как мать поехала к ее брату. Родители решили разделиться, чтобы каждый ребенок почувствовал их поддержку в этот значимый момент.

"Перед уходом мы позвонили маме. Она увидела меня и просто заплакала. Это был момент, когда расстояние особенно остро ощущалось, но он же был наполнен любовью и гордостью", — говорит Эмма.

Мама Эммы не смогла сдержать слез Фото: newsweek

Этот день стал особенно памятным не только потому, что брат и сестра завершили важный этап жизни, но и потому, что мать Эммы сама окончила ту же университетскую программу Honors и состояла в академическом обществе Phi Beta Kappa.

"Когда она увидела, что я окончила ту же программу и тот же колледж, где училась она, для нее это было очень значимо. Это как будто символическая передача эстафеты", — поделилась выпускница.

Для Эммы и ее брата, как для близнецов, которые всегда были рядом, оказаться в разных штатах в такой день было непривычно.

"Мы прошли через все этапы жизни вместе. Не быть рядом в этот день — было очень странно. Но все равно мы чувствовали единение. Мы были вместе, пусть и не физически", — говорит она.

Публикация в TikTok быстро набрала популярность, вызвав отклик у тысяч пользователей, которые сочли видео напоминанием о том, насколько важны семейные связи, даже несмотря на расстояние. Комментарии под роликом были полны слов поддержки и трогательных историй о выпускных других пользователей.

"Мой отец взрывался от гордости за меня весь уикенд, и я безмерно благодарна, что он был рядом. Я знаю, что мама чувствовала то же самое по отношению к моему брату", — добавила Эмма.

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