Мама плакала: близнюки закінчили університети в один день у різних містах (відео)

Батьки близнюків ухвалили непросте рішення: батько поїхав на випускний доньки до Вісконсіна, а мати — до сина в Техас. Попри відстань, сім'я зуміла об'єднатися в емоційному дзвінку по FaceTime.

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22-річна Емма Самець із Вісконсину (США) поділилася в TikTok зворушливим відео, де її мати, перебуваючи за тисячі кілометрів, не стримує сліз, побачивши доньку у випускній мантії по відеозв'язку.

Для сім'ї Самець день випуску став одночасно радісним, гірким і незабутнім: близнюки Емма та її брат закінчили університети в один і той самий час, але перебуваючи за 1000 миль (1609 км) одна від одної.

Возз'єднання матері та доньки відбулося завдяки дзвінку FaceTime просто перед початком церемонії вручення дипломів.

"Цей момент був дуже емоційним для моєї мами. Я тільки одягла випускну шапочку, і ми з татом збиралися йти на церемонію. Брат у цей же час отримував диплом у Техасі", — розповіла Емма.

Батько був присутній на випускному доньки в Університеті Вісконсину в Мадісоні, тоді як мати поїхала до її брата. Батьки вирішили розділитися, щоб кожна дитина відчула їхню підтримку в цей значущий момент.

"Перед відходом ми зателефонували мамі. Вона побачила мене і просто заплакала. Це був момент, коли відстань особливо гостро відчувалася, але він же був сповнений любов'ю і гордістю", — каже Емма.

Мама Емми не змогла стримати сліз Фото: newsweek

Цей день став особливо пам'ятним не тільки тому, що брат і сестра завершили важливий етап життя, а й тому, що мати Емми сама закінчила ту саму університетську програму Honors і перебувала в академічному товаристві Phi Beta Kappa.

"Коли вона побачила, що я закінчила ту саму програму і той самий коледж, де навчалася вона, для неї це було дуже значуще. Це ніби символічна передача естафети", — поділилася випускниця.

Для Емми та її брата, як для близнюків, які завжди були поруч, опинитися в різних штатах у такий день було незвично.

"Ми пройшли через усі етапи життя разом. Не бути поруч у цей день — було дуже дивно. Але все одно ми відчували єднання. Ми були разом, нехай і не фізично", — каже вона.

Публікація в TikTok швидко набрала популярність, викликавши відгук у тисяч користувачів, які визнали відео нагадуванням про те, наскільки важливими є сімейні зв'язки, навіть попри відстань. Коментарі під роликом були сповнені слів підтримки й зворушливих історій про випускні інших користувачів.

"Мій батько вибухав від гордості за мене весь вікенд, і я безмежно вдячна, що він був поруч. Я знаю, що мама відчувала те ж саме стосовно мого брата", — додала Емма.

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