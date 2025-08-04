"Справжня телепатія": близнюки здобули "диявольську" кількість балів на іспиті та вступили на одну спеціальність

Брати-близнюки з китайського міста Ханчжоу набрали однакову кількість балів на національному іспиті ґаокао та вступили на ту саму програму в одному з найпрестижніших університетів країни. Їхній неймовірний збіг сколихнув соцмережі й став символом "телепатії" та братньої підтримки.

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У південно-східному Китаї двоє братів-близнюків стали зірками соціальних мереж після того, як набрали по 666 балів на надважливому національному іспиті для вступу до університету — ґаокао — і обидва були зараховані на ту саму програму в одному й тому ж виші, пише South China Morning Post.

У мережі цей випадок охрестили "синхронізацією божественного рівня". Брати Цзен Цичун та Цзен Цийі з міста Ханчжоу, провінція Чжецзян, ніколи не розлучались із дитсадка.

Старший брат, Цичун, пояснив, що його ім’я означає "птах, що злітає в небо", а ім’я молодшого — "допомагати та підтримувати", що, за словами братів, відображає батьківську надію на їхню взаємну підтримку протягом життя.

У середній школі їхні оцінки майже не відрізнялися, і зрештою обидва вступили до престижної старшої школи Ханчжоу Сюецзюнь.

Коли були оголошені результати ґаокао, брати саме були на заняттях з водіння. Повідомлення про бали першим побачив батько на телефоні, а мати одразу поділилася цим у сімейному чаті. Самі брати були шоковані.

"Спочатку ми не могли повірити. Перевірили кілька разів — і справді, однаковий результат!" — розповіли вони.

Ці брати мають багато спільного: обидва люблять грати у відеоігри, дивитися серіали й разом ходять до бібліотеки. Водночас Цичун краще розбирається в китайській та англійській мовах, а Цийі — у математиці та фізиці. Вони часто пояснюють один одному складні теми.

Спільний інтерес до комп’ютерних наук та штучного інтелекту привів їх до рішення подавати документи на ту саму програму — інженерний експериментальний курс з комп’ютерних наук у Сіаньському транспортному університеті (провінція Шеньсі, північний Китай).

Цичун сказав, що обрав цей виш через його сильну академічну репутацію, а Цийі додав, що його також приваблює культурна спадщина міста Сіань.

25 липня офіційний акаунт університету в соцмережах привітав братів:

Ця неймовірна синхронізація — не лише збіг, а й доказ їхньої сили. Чекаємо, як брати разом втілюватимуть свої мрії".

Брати зізнались, що й надалі хочуть йти одним шляхом:

"Мріємо навчатися та працювати в одному місті", — розповіли вони місцевому виданню Zhejiang Daily Press Group.

Ця історія викликала жваве обговорення в китайському інтернеті. Один користувач написав: "Це справжня телепатія. Близнюки й справді мають зв’язок на якомусь іншому рівні". Інший додав: "Одна така дитина — уже щастя. А в цих батьків їх двоє!"

Нагадаємо, у США близнюки закінчили університети в один день у різних містах.

Фокус також писав, що зараз народжується більше близнюків, ніж будь-коли за всю історію людства. Це зростання, зафіксоване в десятках країн, не є результатом випадковості або генетики, а являє собою вимірний результат того, як змінилася репродуктивна функція людини за останні десятиліття.