Зоопарк просит владельцев домашних животных пожертвовать своих любимцев, чтобы скормить их хищникам

В Дании один из зоопарков призвал местных жителей приносить здоровых домашних животных, в частности кроликов, кур и морских свинок, чтобы использовать их в качестве корма для хищных зверей. В зоопарке объяснили, что это часть программы по воссозданию естественной пищевой цепи.

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Как сообщает администрация зоопарка в Ольборге, который расположен в регионе Ютландия, призывает граждан делиться ненужными или лишними домашними любимцами для их дальнейшего использования в качестве добычи для животных, обитающих на территории заведения. Учреждение отмечает, что речь идет исключительно о здоровых животных, которых эвтаназируют работники зоопарка перед тем, как отдать на корм львам, тиграм и другим хищникам.

В заметке на официальной странице в Instagram зоопарк отметил: "Животных осторожно эвтаназируют обученные сотрудники, а затем используют как корм. Таким образом, ничего не пропадет зря, а мы обеспечим естественное поведение, питание и благополучие наших хищников".

Согласно сообщению, в рацион хищников входят мелкие животные, которые, по словам руководства, являются важной частью питания. Публикацию сопроводили фотографией дикого кота, демонстрирующего клыки.

На веб-сайте учреждения также уточняется, что принимаются не только маленькие животные. Зоопарк заявил о готовности принимать и живых лошадей, которые соответствуют определенным критериям. В частности, лошадь должна быть ростом до 147 см в холке, иметь конский паспорт и быть в удовлетворительном состоянии, без признаков заболевания в течение последнего месяца.

"Лошадь доставят живой в зоопарк Ольборга, где ее усыпят смотритель зоопарка и ветеринар, а затем забьют", — уточнили в пресс-службе заведения.

Также администрация сообщила, что зоопарк принимает кур, кроликов и морских свинок в будни с 10:00 до 13:00, но не более четырех животных одновременно. "Если у вас есть здоровое животное, которое нужно отдать по разным причинам, не стесняйтесь пожертвовать его нам", — говорится в сообщении в Facebook.

Ольборгский зоопарк занимает площадь 8 гектаров, был основан в 1935 году и ежегодно принимает около 400 тысяч посетителей. Здесь содержатся более 1 500 животных 126 видов.

На веб-сайте также указано, что спрос на кормовую добычу меняется в зависимости от сезона, поэтому может быть сформирован список ожидания.

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