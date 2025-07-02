Боксерша из РФ "отличилась" в зоопарке и угостила вейпом орангутана (видео)

Боксерша Анастасия Лучкина из оккупированного Симферополя, выступающая за сборную России, дала орангутану покурить вейп. Поступок вызвал волну возмущения и угрожает ее спортивной карьере.

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Инцидент произошел в крымском сафари-парке "Тайган". Боксерша ради шутки предложила животному затянуться, на что обратил внимание телеканал "Дождь".

Орангутан по имени Дана повторила ее действие и попробовала вейп. На кадрах видно, как орангутан довольно сильно затягивается и выдувает обильное количество дыма.

Специалисты "Тайгана" отмечают, что из-за социальности орангутаны часто копируют человеческие поступки.

Администрация зоопарка заявляет, что животное осматривали ветеринары. Поведение животного после курения изменилось: зооврач Василий Писковой отмечает, что обезьяна стала меньше есть и ведет себя апатично.

Ветеринар опасается закупорки кишечника из-за картриджа вейпа, который Дана взяла в рот и мог проглотить. Животному сделают рентген.

Действия спортсменки вызвали негативную реакцию в соцсетях, люди потребовали запретить ей выступления на ринге и привлечь к ответственности. Кроме этого, были призывы "посадить ее в клетку".

Боксершу Лучкину исключили из клуба

Действия Лучкиной осудили в Федерации бокса России, а депутат Владимир Бурматов даже пригрозил ей уголовной ответственностью.

Девушка извинилась за поступок, но ее могут оштрафовать за мелкое хулиганство и пожизненно запретить посещение зоопарка.

"К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею. Прошу у всех прощения и обязуюсь, что больше такой ситуации не повторится", — заверила она.

Клуб "Боец", где тренировалась Лучкина, исключил ее из состава.

"Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны", — сказал глава клуба Владимир Акатов.

Анастасия Лучкина — кандидат в мастера спорта России по боксу, многократный призер соревнований в РФ. Девушка представляет Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на соревнованиях по боксу.

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