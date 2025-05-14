Основы человеческой медицины были заложены еще до людей: дикие шимпанзе спасают друг друга

Исследователи наблюдали за дикими шимпанзе в Уганде и обнаружили, что раненные обезьяны получают первую помощь от других шимпанзе. Данные позволяют ученым заглянуть в истоки человеческой медицины.

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Об этом пишет Science News.

Новое исследование было проведено учеными из Оксфордского университета и раскрывает природу и распространенность поведения, которое ранее считалось редким — когда дикие животные оказывают первую помощь собратьям. По словам приматолога Элоди Фрейманн, они с коллегами наблюдали за животными в лесу Буо в Уганде около 30 лет и обнаружили, что медицинская помощь, оказываемая шимпанзе, случается значительно чаще, чем считалось ранее. Более того, речь идет как о самопомощи, так и об уходе от обезьяны к обезьяне. Теперь ученые считают, что такое поведение среди шимпанзе, вероятно, распространено и за пределами Будонго.

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Способы исцеления шимпанзе

Результаты новой работы ученых намекают на возможное происхождение подобного импульса у людей. По словам приматолога из Гарвардского университета Кристин Уэбб, которая не принимала участия в исследовании, забота о благополучии других шимпанзе, вероятно, свидетельствует о том, что некоторые основы человеческой медицины свойственны не только человеку, но также являются и частью нашего глубокого эволюционного наследия. Среди них:

распознание страданий;

применение лечения;

забота о других.

Наблюдения проводились с 1990-х по 2022 год в Будонго было зафиксировано 34 случая самопомощи. В том числе:

гигиенические действия — например, вытирание листьями после дефекации или спаривания;

первая помощь, оказываемая после нападения других шимпанзе или попадание в расставленные людьми ловушки;

зализывание ран и притирание их листьями — наиболее наблюдаемые акты самопомощи.

Известно, что некоторые виды слюны и растений содержат антимикробные соединения, которые могут предотвратить заражение, говорят исследователи. В семи других случаях шимпанзе помогали другому шимпанзе. И рука помощи была протянута не только к родственникам, но и к неродственным особям, нуждающимся в помощи.

По словам Уэбб, тот факт шимпанзе лечат не только себя, но и других, предполагает уровень социальной осведомленности, который слишком часто недооценивают. Такое поведение намекает на эмпатическую чувствительность, которую обычно приписывают людям.

Основы человеческой медицины

Истоки подобного альтруистичного поведения до сих пор неясны, но Фрейманн наблюдала, как поведение в области здравоохранения может передаваться от обезьяны к обезьяне. В 2021 году шимпанзе по имени Кирабо положил пережеванную кору на свое раненое колено, в то время как детеныш внимательно наблюдал за ним. Это указывает на то, что детеныш шимпанзе пытается чему-то научиться в социальном плане.

В 208 году ученые также заметили, как молодая самка по имени Найт, наблюдая, как ее мать Намби залечивает вагинальную травму после жестокого нападения, скопировала технику — приложила пережеванную и сложенную лист к опухшей области Намби.

В то же время ученые обнаружили, что для большинства раненых шимпанзе в Будонго рука помощи не приходит, говорит Фрейманн — и она пока не понимает почему. Если шимпанзе действительно знают, как помочь сородичам выбраться из ловушки и оказать первую помощь, почему они проявляют избирательность в отношении того, о ком заботиться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили уникальную черту у шимпанзе.