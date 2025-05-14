Основи людської медицини були закладені ще до людей: дикі шимпанзе рятують одне одного

Дослідники спостерігали за дикими шимпанзе в Уганді й виявили, що поранені мавпи отримують першу допомогу від інших шимпанзе. Дані дають змогу вченим зазирнути у джерела людської медицини.

Related video

Про це пише Science News.

Нове дослідження було проведене вченими з Оксфордського університету і розкриває природу і поширеність поведінки, яку раніше вважали рідкісною — коли дикі тварини надають першу допомогу побратимам. За словами приматолога Елоді Фрейманн, вони з колегами спостерігали за тваринами в лісі Буо в Уганді близько 30 років і виявили, що медична допомога, яку надають шимпанзе, трапляється значно частіше, ніж вважалося раніше. Ба більше, йдеться як про самодопомогу, так і про відхід від мавпи до мавпи. Тепер учені вважають, що така поведінка серед шимпанзе, ймовірно, поширена і за межами Будонго.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Способи зцілення шимпанзе

Результати нової роботи вчених натякають на можливе походження подібного імпульсу в людей. За словами приматологині з Гарвардського університету Крістін Вебб, яка не брала участі в дослідженні, піклування про добробут інших шимпанзе, імовірно, свідчить про те, що деякі засади людської медицини притаманні не лише людині, а також є і частиною нашої глибокої еволюційної спадщини. Серед них:

розпізнавання страждань;

застосування лікування;

турбота про інших.

Спостереження проводилися з 1990-х до 2022 року в Будонго було зафіксовано 34 випадки самодопомоги. У тому числі:

гігієнічні дії — наприклад, витирання листям після дефекації або спарювання;

перша допомога, що надається після нападу інших шимпанзе або потрапляння в розставлені людьми пастки;

зализування ран і притирання їх листям — найбільш спостережувані акти самодопомоги.

Відомо, що деякі види слини та рослин містять антимікробні сполуки, які можуть запобігти зараженню, кажуть дослідники. У семи інших випадках шимпанзе допомагали іншому шимпанзе. І рука допомоги була простягнута не тільки до родичів, а й до неродинних особин, які потребували допомоги.

За словами Вебб, той факт, що шимпанзе лікують не тільки себе, а й інших, припускає рівень соціальної обізнаності, який занадто часто недооцінюють. Така поведінка натякає на емпатичну чутливість, яку зазвичай приписують людям.

Основи людської медицини

Джерела подібної альтруїстичної поведінки досі незрозумілі, але Фрейманн спостерігала, як поведінка в галузі охорони здоров'я може передаватися від мавпи до мавпи. У 2021 році шимпанзе, на ім'я Кірабо, поклав пережовану кору на своє поранене коліно, тоді як дитинча уважно спостерігало за ним. Це вказує на те, що дитинча шимпанзе намагається чогось навчитися в соціальному плані.

У 208 році вчені також помітили, як молода самка, на ім'я Найт, спостерігаючи, як її мати Намбі заліковує вагінальну травму після жорстокого нападу, скопіювала техніку — приклала пережований і складений аркуш до опухлої ділянки Намбі.

Водночас учені виявили, що для більшості поранених шимпанзе в Будонго рука допомоги не приходить, каже Фрейманн — і вона поки що не розуміє чому. Якщо шимпанзе справді знають, як допомогти родичам вибратися з пастки й надати першу допомогу, чому вони проявляють вибірковість щодо того, про кого піклуватися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили унікальну рису у шимпанзе.