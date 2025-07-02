Боксерка з РФ "відзначилася" в зоопарку і пригостила вейпом орангутана (відео)

Боксерка Анастасія Лучкіна з окупованого Сімферополя, яка виступає за збірну Росії, дала орангутану покурити вейп. Вчинок викликав хвилю обурення і загрожує її спортивній кар'єрі.

Related video

Інцидент стався в кримському сафарі-парку "Тайган". Боксерка заради жарту запропонувала тварині затягнутися, на що звернув увагу телеканал "Дождь".

Орангутан на ім'я Дана повторила її дію і спробувала вейп. На кадрах видно, як орангутан доволі сильно затягується і видуває рясну кількість диму.

Фахівці "Тайгану" зазначають, що через соціальність орангутани часто копіюють людські вчинки.

Адміністрація зоопарку заявляє, що тварину оглядали ветеринари. Поведінка тварини після паління змінилася: зооврач Василь Пісковий зазначає, що мавпа стала менше їсти і поводиться апатично.

Ветеринар побоюється закупорки кишківника через картридж вейпа, який Дана взяла в рот і могла проковтнути. Тварині зроблять рентген.

Дії спортсменки викликали негативну реакцію в соцмережах, люди зажадали заборонити їй виступи на рингу і притягнути до відповідальності. Крім цього, були заклики "посадити її в клітку".

Боксерку Лучкіну виключили з клубу

Дії Лучкіної засудили у Федерації боксу Росії, а депутат Володимир Бурматов навіть пригрозив їй кримінальною відповідальністю.

Дівчина вибачилася за вчинок, але її можуть оштрафувати за дрібне хуліганство і довічно заборонити відвідування зоопарку.

"На жаль, нещодавно я вчинила вчинок негідного змісту і виклала в мережу відео, про що зараз щиро шкодую. Прошу у всіх вибачення і зобов'язуюся, що більше такої ситуації не повториться", — запевнила вона.

Клуб "Боєць", де тренувалася Лучкіна, виключив її зі складу.

"Вона виключена з клубу. Ми розмовляли з нею. Вибачення? А що тепер ці вибачення, клуб на всю країну зганьбила. Кому тепер ці вибачення потрібні", — сказав глава клубу Володимир Акатов.

Анастасія Лучкіна — кандидат у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовий призер змагань у РФ. Дівчина представляє Південний і Північно-Кавказький федеральні округи на змаганнях з боксу.

Нагадаємо, вчені з'ясували унікальну здатність диких шимпанзе надавати першу допомогу пораненим товаришам. Ці дані можуть відкрити завісу таємниць історії людської медицини.

Раніше дослідники спостерігали за "природними барами", в яких шимпанзе ділилися "випивкою". Ферментовані фрукти дають ефект алкоголю.