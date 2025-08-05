Год с момента исчезновения: ИИ помог копам найти зацепку в загадочном деле туриста (фото)

Более года назад 64-летний врач из Италии Никола Ивальдо исчез во время прогулки в горах, а его судьба оставалась неизвестной до конца июля 2025 года. Однако недавно эксперты решили тщательно проанализировать горную местность, что и позволило приблизиться к тайне исчезновения мужчины.

Related video

Двое итальянцев, Саверио Изола и Джордж Виана, провели съемки горной местности и проанализировали их с помощью ИИ, пишет Wired.

Национальный альпийский и спелеологический спасательный корпус (CNSAS) решил обратиться к специалистам. 29 июля специалисты совершили облет территории и сделать съемку различных частей местности, после чего загрузили снимки в систему ИИ.

После непродолжительного анализа, программа показала несколько "подозрительных зон", требовавших проверки.

"Именно программное обеспечение с ИИ обнаружило на снимках несколько пикселей другого цвета", — рассказал Изола.

Дрон провел разведку местности Фото: Facebook

Из-за дождя и тумана операция была временно остановлена. Но потом произошел прорыв: ИИ заметил яркое пятнышко среди горного пейзажа, которым оказался шлем для альпинизма.

"Мы проснулись в 4 утра, чтобы добраться до точки с хорошей видимостью в районе, где были обнаружены эти красные пиксели, и с помощью дрона проверили, действительно ли это шлем", — говорит Изола.

После этого спасатели сделали все необходимые фото и измерения и передали информацию в координационный центр CNSAS, который вызвал пожарный вертолет и полицию для дальнейших действий. Благодаря этому спасатели и эксперты обнаружили останки тела Николы Ивальдо, который исчез более года назад.

Сейчас тело покойного передали судмедэкспертам, которые попытаются установить причину смерти мужчины. Специалисты говорят, что вся операция — от запуска дронов до анализа снимков и финального этапа — длилась менее 72 часов, несмотря на погодные условия.

"Это достижение людей, но без технологий эта миссия была бы невозможной. Это победа всей команды", — отметил Изола.

Ранее Фокус сообщал, как ИИ решил проблему, над которой ученые бились годами. Исследователи из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы найти материалы для аккумуляторов нового поколения, которые могли бы заменить традиционные литиевые батареи.

Впоследствии стало известно, что ИИ уничтожит человечество с вероятностью 95%. Ряд специалистов в сфере технологий убеждены, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) с высокой вероятностью приведет к исчезновению человечества.