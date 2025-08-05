Рік з моменту зникнення: ШІ допоміг копам знайти зачіпку в загадковій справі туриста (фото)

Понад рік тому 64-річний лікар з Італії Нікола Івальдо зник під час прогулянки в горах, а його доля залишалася невідомою до кінця липня 2025 року. Однак нещодавно експерти вирішили ретельніше проаналізувати гірську місцевість, що і дозволило наблизитися до таємниці зникнення чоловіка.

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Двоє італійців, Саверіо Ізола та Джордж Віана, провели зйомки гірської місцевості та проаналізувати їх за допомогою ШІ, пише Wired.

Національний альпійський і спелеологічний рятувальний корпус (CNSAS) вирішив звернутися до фахівців. 29 липня фахівці зробили обліт території та зробити зйомку різних частин місцевості, після чого завантажили знімки в систему ШІ.

Після нетривалого аналізу, програма показала кілька "підозрілих зон", що вимагали перевірки.

"Саме програмне забезпечення з ШІ виявило на знімках кілька пікселів іншого кольору", — розповів Ізола.

Дрон провів розвідку місцевості Фото: Facebook

Через дощ та туман операцію було тимчасово зупинено. Але потім стався прорив: ШІ помітив яскраву цятку серед гірського пейзажу, якою виявився шолом для альпінізму.

"Ми прокинулися о 4-й ранку, щоб дістатися до точки з гарною видимістю в районі, де було виявлено ці червоні пікселі, і за допомогою дрону перевірили, чи це дійсно шолом", — каже Ізола.

Після цього рятувальники зробили всі необхідні фото та виміри й передали інформацію до координаційного центру CNSAS, який викликав пожежний вертоліт та поліцію для подальших дій. Завдяки цьому рятувальники та експерти виявили рештки тіла Ніколи Івальдо, який зник понад рік тому.

Наразі тіло покійного передали судмедекспертам, які спробують встановити причину смерті чоловіка. Фахівці кажуть, що вся операція — від запуску дронів до аналізу знімків та фінального етапу — тривала менше ніж 72 години, попри погодні умови.

"Це досягнення людей, але без технологій ця місія була б неможливою. Це перемога всієї команди", — зазначив Ізола.

Раніше Фокус повідомляв, як ШІ розв'язав проблему, над якою вчені билися роками. Дослідники з Технологічного інституту Нью-Джерсі (NJIT) використали штучний інтелект (ШІ), щоб знайти матеріали для акумуляторів нового покоління, які могли б замінити традиційні літієві батареї.

Згодом стало відомо, що ШІ знищить людство з імовірністю 95%. Низка фахівців у сфері технологій переконані, що подальший розвиток штучного інтелекту (ШІ) з високою ймовірністю призведе до зникнення людства.