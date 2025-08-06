Девушка потратила 38 тысяч долларов на восстановление лица после неудачной вечеринки (фото)

Инфлюенсерка получила тяжелые травмы после укуса собаки на вечеринке и потратила более 38 тысяч долларов на восстановление внешности. Пострадавшая проходит длительное лечение, включая лазерную терапию и инъекции биостимуляторов.

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Как сообщает The Sun, после нападения собаки женщине понадобилась срочная медицинская помощь, включая двухчасовую операцию на лице. Инцидент произошел на вечеринке, когда пострадавшая попыталась погладить животное, принадлежавшее другой гостье.

По словам инфлюенсерки Джу Айсен, во время общения с собакой породы акита-ину животное неожиданно набросилось на нее и укусило за лицо. Основные повреждения пришлись на область носа. Женщина отметила, что могла полностью потерять внешность из-за этой атаки.

"Я почти шесть месяцев не чувствовала никаких запахов, травма была эмоциональной и физической", — рассказала инфлюенсерка с аудиторией 2,5 миллиона подписчиков.

После инцидента Джу доставили в больницу, где медики провели срочную операцию и назначили курс антибиотиков. Врачи также удалили бактерии, проникшие в ткани в результате укуса. Пострадавшая находилась под общим наркозом.

"После попытки погладить собаку она внезапно бросилась на меня и укусила меня за лицо. Я была в шоке и боялась, что могла потерять часть лица во время нападения. Кроме травмы носа, мне пришлось перенести операцию по удалению бактерий, которые попали в результате укуса. Мне понадобился общий наркоз, и меня госпитализировали на антибиотик", — рассказала Джу.

Сейчас лечение продолжается в частной клинике, где под наблюдением дерматолога Джу проходит сложный курс эстетической реконструкции. Среди процедур — фракционная лазерная терапия, применение биостимуляторов и регенеративных веществ, в частности экстракта спермы лосося. Все это направлено на восстановление формы, структуры и объема носовой области.

"Даже после операции зеркало не вернуло мне прежнего человека. Это лечение является формой реконструкции — не только физической, но и психологической. То, что произошло со мной, могло произойти с любым. Но я хочу показать, что выздоровление возможно, если уделить время, обратиться за помощью к соответствующим специалистам", — призналась девушка.

На момент нападения в помещении находились также другие домашние животные, однако собака самой инфлюенсерки участия в инциденте не принимала. Ее связь с собственным любимцем осталась неизменной.

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