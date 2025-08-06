Жінка витратила 38 тисяч доларів на відновлення обличчя після невдалої вечірки (фото)

Інфлюенсерка зазнала важких травм після укусу собаки на вечірці та витратила понад 38 тисяч доларів на відновлення зовнішності. Постраждала проходить тривале лікування, включно з лазерною терапією та ін’єкціями біостимуляторів.

Related video

Як повідомляє The Sun, після нападу собаки жінці знадобилась термінова медична допомога, включно з двогодинною операцією на обличчі. Інцидент стався на вечірці, коли постраждала спробувала погладити тварину, що належала іншій гості.

За словами інфлюенсерки Джу Айсен, під час спілкування з собакою породи акіта-іну тварина несподівано накинулася на неї й вкусила за обличчя. Основні ушкодження припали на ділянку носа. Жінка зауважила, що могла повністю втратити зовнішність через цю атаку.

"Я майже шість місяців не відчувала жодних запахів.Травма була емоційною та фізичною", – розповіла інфлюенсерка з аудиторією 2,5 мільйона підписників.

Після інциденту Джу доставили до лікарні, де медики провели термінову операцію та призначили курс антибіотиків. Лікарі також видалили бактерії, що проникли до тканин унаслідок укусу. Постраждала перебувала під загальним наркозом.

"Після спроби погладити собаку вона раптово кинулася на мене та вкусила мене за обличчя. Я була у шоці й боялася, що могла втратити частину обличчя під час нападу. Окрім травми носа, мені довелося перенести операцію з видалення бактерій, які потрапили внаслідок укусу. Мені знадобився загальний наркоз, і мене госпіталізували на антибіотик", – розповіла Джу.

Наразі лікування триває у приватній клініці, де під наглядом дерматолога Джу проходить складний курс естетичної реконструкції. Серед процедур – фракційна лазерна терапія, застосування біостимуляторів і регенеративних речовин, зокрема екстракту сперми лосося. Усе це спрямовано на відновлення форми, структури та об’єму носової ділянки.

"Навіть після операції дзеркало не повернуло мені колишню людину. Це лікування є формою реконструкції – не лише фізичної, а й психологічно.Те, що сталося зі мною, могло статися з будь-ким. Але я хочу показати, що одужання можливе, якщо приділити час, звернутися за допомогою до відповідних фахівців", – зізналася жінка.

На момент нападу у приміщенні перебували також інші домашні тварини, однак собака самої інфлюенсерки участі в інциденті не брав. Її зв’язок із власним улюбленцем залишився незмінним.

Як повідомляв Фокус, собака президента Молдови Маї Санду вкусила президента Австрії Александра Ван дер Беллена, який прибув з офіційним візитом до Кишинева.

Майже дворічна німецька вівчарка президента Байдена вкусила сімох людей за чотири місяці.