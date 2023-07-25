Вівчарка Джо і Джилл Байден вкусила сімох співробітників Білого дому

Пес на прізвисько Коммандер перекусив співробітників секретної служби, після того, як ще одного пса Байденів прибрали за аналогічну поведінку.

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Майже дворічна німецька вівчарка президента Байдена вкусила сімох людей за чотири місяці після того, як ще одного собаку президента США на прізвисько Майор, "вигнали" з Білого дому за аналогічну агресивну поведінку. Про це пише NYpost.

Майора зрештою віддали друзям сім'ї, а дворічний Командер залишився, але його поведінка виявилася не кращою.

У найсерйознішому задокументованому інциденті за участю німецької вівчарки лікар Білого дому 3 листопада 2022 року направив укушеного офіцера секретної служби у формі в місцеву лікарню. Командер вкусив його за руку і за стегно, згідно з електронними листами, опублікованими відповідно до Закону про свободу інформації консервативною юридичною групою Judicial Watch.

Записи показують, що Коммандер прокусив руку іншого співробітника секретної служби через кілька тижнів після того, як президент випустив його біля Білого дому після вечора сімейного кіно, а наступного місяця він вкусив за спину співробітника служби безпеки у Вілмінгтоні, штат Делавер, де живе Байден.

Німецька вівчарка Коммандер зрештою, за чотири місяці вкусила сімох людей.

Джо і Джилл Байден із Командером Фото: Getty Images

Майже дворічна німецька вівчарка президента Байдена вкусила сімох людей за чотири місяці.

Задокументовані атаки агресивного пса з вересня 2022 року до січня, імовірно, є неповним обліком інцидентів за участю Коммандера, оскільки період часу не охоплює його перших дев'яти місяців у Білому домі або найостанніших шести місяців.

"Ці шокуючі записи порушують фундаментальні питання про президента Байдена і секретну службу", — заявив президент Judicial Watch Том Фіттон.

"Це особливий вид божевілля, коли президент дозволяє своєму собаці неодноразово нападати і кусати співробітників секретної служби і Білого дому. І замість того, щоб захистити своїх агентів, Секретна служба намагалася незаконно приховати документи про жорстоке поводження з її агентами та офіцерами з боку сім'ї Байденів", — додав Фіттон.

Джилл Байден з вихованцями

80-річний Байден, як повідомляється, висловив сумнів у чесності співробітника секретної служби, який повідомив, що його вкусила за ногу його попередня собака Майор, також німецька вівчарка, а Білий дім не повідомив про будь-які випадки нападу за участю Коммандера, гавкіт якого часто можна почути на території Білого дому.

10 листопада минулого року офіцера спецслужби вкусили в ліве стегно, тоді як перша леді Джилл Байден вигулювала собаку в саду Кеннеді біля східного крила.

"Я бачив, як Командер вийшов із саду Кеннеді і кинувся до мене. Я тут же зупинився і підняв руки. Потім він вкусив мене за ліве стегно, а потім побіг назад до першої леді", — написав офіцер в електронному листі своєму начальству.

14 листопада інший офіцер Секретної служби описав у повідомленні електронною поштою, що йому довелося захищатися стільцем, щоб запобігти нападу.

Елізабет Александер, директорка зі зв'язків із громадськістю першої леді Джилл Байден заявила, що в Білому домі "часто стресове середовище для домашніх тварин".

"Перша сім'я працює над тим, щоб зробити цю ситуацію кращою для всіх", — сказала

"За даними Секретної служби, до кожного згаданого інциденту ставилися так само як і до порівнянних травм на робочому місці, з дотриманням відповідних процедур повідомлення та звітності. Президент і перша леді неймовірно вдячні співробітникам Секретної служби та Executive Residence за все, що вони роблять для гарантування безпеки їхньої, їхньої сім'ї та країни", — резюмувала Елізабет.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про вихованців подружжя Байденів. Вони віддають перевагу великим вівчаркам.