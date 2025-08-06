"Это кринж": в древней пещере в Тернопольской области вставили пластиковые стеклопакеты (фото)

Пещеру отшельника в Чертковском районе Тернопольской области, которая является туристической достопримечательностью, чиновники и местные жители решили облагородить.

Related video

В окно древней пещеры вставили белый пластиковый стеклопакет. Рядом поставили гипсовую фигуру Божьей Матери, раскрашенную под бронзу, сообщает общественная организация "Украина Инкогнита". Также возле нее теперь красуется деревянный крест. Активисты выяснили, что постарались активные пенсионеры из соседнего села Криницлив.

"Это настоящий кринж! В Тернопольской области, в Чертковском районе, местные жители и чиновники испортили Пещеру отшельника", говорится в сообщении ОО в Facebook.

В развернутом тексте активисты указали, почему от изменений больше вреда, чем пользы:

"Стоит отметить, что такое "улучшение" не только исказило внешний вид древнего памятника, но и серьезно влияет на состояние его сохранности. Пещера не является герметичной и в нее постоянно попадает влага. Окна давали возможность хоть какой-то вентиляции. Сейчас стены покрыты толстым слоем плесени и грибницы – даже грибы на них растут".

На стенах пещеры растут грибы Фото: Украина Инкогнита

Кроме пенсионеров руку к этому приложили и чиновники.

"В частности, к скале, прямо у входа в пещеру, прикреплен немаленький информационный стенд, украшенный, в том числе, и туристическим логотипом "Тернопольщина", утвержденным облуправлением развития туристической инфраструктуры", – продолжили свой рассказ в "Украина Инкогнита".

Гипсовую фигуру Божьей Матери перекрасили Фото: Украина Инкогнита

Стенд закрывает большую часть внешней стены пещеры Фото: Украина Инкогнита

По их словам, такие таблички на туристических объектах – вещь нужная и полезная, но в случае с Пещерой отшельника есть один момент:

"Крепить такие таблицы прямо к памятнику недопустимо. Во-первых, для этого в скале, где выдолблена пещера и которая является неотъемлемой частью памятника, пришлось просверлить отверстия. А это – повреждение памятника. Более того! Таблицу вставили именно на месте, где были видны следы какой-то древней надписи (из-за выветривания – нечитаемой). Вот над той надписью – и прикрепили".

К тому же табличка теперь мешает насладиться видом памятника и сфотографировать его так, чтобы она не попадала в кадр.

"В этом ключе такие информационные таблицы или стенды должны быть установлены так, чтобы они не перекрывали обзор объекта. В данном случае этот стенд выглядел бы гармонично и уместно в месте, где главная туристическая тропа начинает спускаться к подножию скалы. Конечно, там пришлось бы вкапывать столбик, и это сложнее, чем просверлить в памятнике отверстия. Но это не повредило бы ни памятнику, ни его восприятию посетителями".

Пещера отшельника раньше Фото: Украина Инкогнита и сейчас Фото: Украина Инкогнита

В общественной организации выразили надежду, что люди, которые отвечают за сохранность памятника вернут ему первоначальный вид.

В комментариях пользователи согласны с критикой, а одна из читательниц написала:

"Металлопластиковые окна в пещере это какой-то сюр. А их там два, в обеих комнатах. В прошлом году они уже были, причем предыдущая деревянная рама стояла в самой пещере. Там еще и на дверях табличка "закрывайте дверь", и люстру современную прицепили. Не пещера, а "куколка"".

Фото: Скриншот

Пещера отшельника: история

Пещера Отшельника находится в Национальном природном парке "Медоборы". Она расположена у подножия живописного скалистого хребта, возвышающегося в нескольких сотнях метров от валов Звенигорода, одного из священных городищ знаменитого Збручанского культового центра. Местность, где находится пещера, называется Пуща отшельника.

Не исключено, что изначально это было языческое святилище, а позже – пристанище целой династии отшельников, которые жили и молились здесь примерно с XVII по начало ХХ веков.

Пещера состоит из 2-х полурукотворных камер. В одной была скальная часовня, в другой жили отшельники.

Местные этнографы предполагают, что первые монахи поселились здесь в XIV веке, чтобы распространять христианство. Последний монах был убит в 1914 году во время Первой мировой войны.

После Второй мировой войны активная комсомольская молодежь уничтожила древние сакральные фигуры. Уцелела только нижняя часть статуи св. Онуфрия Великого.

С тех пор памятка стояла относительно нетронутой, чему способствовала е удаленность от ближайшего села Крутилов (более двух км по лесной дороге под гору).

Ранее Фокус писал, что древняя пещера с рисунками о тамплиерах привлекает туристов.

Мы также рассказывали, что ученые превратили соляную пещеру в огромный аккумулятор.