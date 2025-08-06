"Це крінж": у стародавній печері на Тернопільщині вставили пластикові склопакети (фото)

Печеру відлюдника в Чортківському районі Тернопільської області, яка є туристичною визначною пам'яткою, чиновники та місцеві жителі вирішили облагородити.

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У вікно стародавньої печери вставили білий пластиковий склопакет. Поруч поставили гіпсову фігуру Божої Матері, розфарбовану під бронзу, повідомляє громадська організація "Україна Інкогніта". Також біля неї тепер красується дерев'яний хрест. Активісти з'ясували, що постаралися активні пенсіонери із сусіднього села Криницлів.

"Це справжній кринж! На Тернопільщині, у Чортківському районі, місцеві мешканці та чиновники зіпсували Печеру відлюдника", ідеться в повідомленні ГО у Facebook.

У розгорнутому тексті активісти вказали, чому від змін більше шкоди, ніж користі:

"Варто зазначити, що таке "поліпшення" не тільки спотворило зовнішній вигляд стародавньої пам'ятки, а й серйозно впливає на стан її збереження. Печера не є герметичною і в неї постійно потрапляє волога. Вікна давали можливість хоч якоїсь вентиляції. Зараз стіни вкриті товстим шаром плісняви та грибниці — навіть гриби на них ростуть".

На стінах печери ростуть гриби Фото: Україна Інкогніта

Крім пенсіонерів руку до цього доклали й чиновники.

"Зокрема, до скелі, просто біля входу в печеру, прикріплений чималенький інформаційний стенд, оздоблений, зокрема, й туристичним логотипом "Тернопілля", затвердженим облуправлінням розвитку туристичної інфраструктури", — продовжили свою розповідь в "Україна Інкогніта".

Гіпсову фігуру Божої Матері перефарбували Фото: Україна Інкогніта

Стенд закриває більшу частину зовнішньої стіни печери Фото: Україна Інкогніта

За їхніми словами, такі таблички на туристичних об'єктах — річ потрібна і корисна, але у випадку з Печерою відлюдника є один момент:

"Кріпити такі таблиці прямо до пам'ятника неприпустимо. По-перше, для цього в скелі, де видовбана печера і яка є невід'ємною частиною пам'ятника, довелося просвердлити отвори. А це — пошкодження пам'ятника. Ба більше! Таблицю вставили саме на місці, де було видно сліди якогось давнього напису (через вивітрювання — нечитабельного). Ось над тим написом — і прикріпили".

До того ж табличка тепер заважає насолодитися краєвидом пам'ятника і сфотографувати його так, щоб вона не потрапляла в кадр.

"У цьому ключі такі інформаційні таблиці або стенди мають бути встановлені так, щоб вони не перекривали огляд об'єкта. У цьому випадку цей стенд мав би гармонійний і доречний вигляд у місці, де головна туристична стежка починає спускатися до підніжжя скелі. Звісно, там довелося б вкопувати стовпчик, і це складніше, ніж просвердлити в пам'ятнику отвори. Але це не зашкодило б ані пам'ятнику, ані його сприйняттю відвідувачами".

Печера відлюдника раніше Фото: Україна Інкогніта і зараз Фото: Україна Інкогніта

У громадській організації висловили сподівання, що люди, які відповідають за збереження пам'ятника, повернуть йому первісний вигляд.

У коментарях користувачі згодні з критикою, а одна з читачок написала:

"Металопластикові вікна в печері це якийсь сюр. А їх там два, в обох кімнатах. Минулого року вони вже були, причому попередня дерев'яна рама стояла в самій печері. Там ще й на дверях табличка "зачиняйте двері", і люстру сучасну причепили. Не печера, а "лялечка"".

Фото: Скриншот

Печера відлюдника: історія

Печера відлюдника розташована в Національному природному парку "Медобори". Вона розташована біля підніжжя мальовничого скелястого хребта, що височіє за кількасот метрів від валів Звенигорода, одного зі священних городищ знаменитого Збручанського культового центру. Місцевість, де розташована печера, називається Пуща відлюдника.

Не виключено, що спочатку це було язичницьке святилище, а пізніше — притулок цілої династії пустельників, які жили й молилися тут приблизно з XVII до початку ХХ століть.

Печера складається з 2-х напіврукотворних камер. В одній була скельна каплиця, в іншій жили відлюдники.

Місцеві етнографи припускають, що перші ченці оселилися тут у XIV столітті, щоб поширювати християнство. Останнього ченця було вбито 1914 року під час Першої світової війни.

Після Другої світової війни активна комсомольська молодь знищила стародавні сакральні фігури. Уціліла тільки нижня частина статуї св. Онуфрія Великого.

Відтоді пам'ятнка стояла відносно недоторканою, чому сприяла її віддаленість від найближчого села Крутилів (понад два км лісовою дорогою під гору).

Раніше Фокус писав, що стародавня печера з малюнками про тамплієрів приваблює туристів.

Ми також розповідали, що вчені перетворили соляну печеру на величезний акумулятор.