"Подмочил" репутацию: неадекватный турист разозлил сеть поступком на популярном курорте

В индийском городе Лованали вблизи дамбы Бхуши произошел скандал во время сезона дождей, когда туристы прибывают к родниковым водам. Один из посетителей решил нагло нарушить правила, чем вызвал ярость у пользователей сети.

Больше всего индусов и туристов возмутило, что охрана и присутствующие ничего не сделать с непристойным поведением мужчины, как это видно на видео в X.

Ролик быстро стал вирусным — набрал более 700 тыс. просмотров и полторы сотни комментариев. На кадрах видно, как один мужчина плавает в потоке, а другой справляет нужду всего в нескольких метрах от него.

Шокирующий инцидент снял случайный свидетель, который находился поблизости. В то же время ни присутствующие, ни мужчина в потоке не отреагировали на наглые действия неизвестного.

Местные туристы, которые проходили мимо локации с источниками, также не заставили мужчину прекратить непристойное поведение. Вблизи места инцидента не было ни охраны, ни наблюдателей, которые могли повлиять на действия неизвестного туриста.

Известно, что эти кадры были сняты 3 августа. Также остается неизвестным, кто был этот человек и понес ли наказание за свой поступок.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, индусы и туристы откровенно выражали гнев и непонимание от увиденного. Они заявляли, что такая "наглость" должна наказываться, ведь рядом были женщины и малолетние дети, а туристу было безразлично на это.

Больше всего пользователям понравились такие отзывы:

"Невозможно воспитать всех в этой стране. Такие вещи заставляют нас выглядеть как страну третьего мира";

"Я видел, как стоки из общественных туалетов направляют в такие пруды или реки. Никогда не доверяйте открытым источникам воды, даже если они кажутся чистыми";

"И это при том, что мимо проходили люди, особенно женщины. Это невероятно отвратительно";

"Они переносят это самое отвратительное поведение за границу, а потом возмущаются "расизмом", когда местные граждане протестуют против полного отсутствия культуры. И это даже не только о поездках за границу — в цифровую эпоху эти видео увидят во всем мире, еще больше портя нашу репутацию";

"Это не просто отсутствие гражданского сознания, это отсутствие элементарной человеческой порядочности. Природа — не ваш туалет, а общественные места — не ваша частная площадка. Уважайте пространство. Уважайте других. Именно из-за такого многие прекрасные места приходят в упадок".

