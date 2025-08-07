"Желтые" следы на балконе прервали утренний ритуал девушки: ее версия рассмешила сеть (фото)

Жительница одного многоквартирного дома решила провести привычный утренний ритуал с кофе на балконе. И сразу девушка увидела странные "желтые следы" и считает, что к этому причастна собака соседа сверху.

Related video

Женщина жалуется, что она только неделю назад завершила красить балкон, говорится в заметке автора на платформе Reddit.

Она рассказывает, что обычно утром идет на балкон, чтобы провести привычный ритуал — посидеть с чашкой кофе и полистать ленту. Но однажды утром ее настроение испортило увиденное — ряд "желтых" пятен и следов на ее площади.

Женщина обнаружила странные следы Они были на всем балконе Фото: Reddit

"Мы только на прошлой неделе покрасили пол", — жалуется девушка от увиденного.

Она предполагает, что причастным к этому является сосед сверху, который имеет собаку. По версии автора поста, владелец четвероногого позволяет тому "прямо на балкон".

"Соседи сверху, похоже, позволяют своей собаке справлять нужду на балконе — и это все стекает на наш балкон", — высказывает свою версию девушка.

Следы от соседского пса на балконе Фото: Reddit Балкон покрыт "желтыми следами" Фото: Reddit

Сейчас девушка сказала, что обратилась к руководству домом. Она будет требовать или выселения соседа из арендованного помещения, или компенсации за испорченный балкон.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту женщины, значительное количество пользователей посмеялась с курьеза и одновременно поддержала стремление автора "наказать преступника".

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Ну что, сосед может раскошеливаться на новый ремонт";

"Думаешь, это собака? Я ставлю на соседа";

"Собаку надо выгуливать, придурок!";

"Надо и ему балкон в ответ "подмочить" тоже";

"Радует, что это была всего лишь с*ча, иначе было бы совсем хреново!"

Ранее Фокус рассказывал, что сосед обманул мужчину по поводу переноса забора. Один житель Британии договорился с соседом, что не против передвинуть забор, но понял, что его обманули и начали захватывать территорию.

Впоследствии стало известно, как мужчину разбудили странные звуки во дворе соседа. Когда он решил посмотреть, что там творится на улице, то увиденное заставило его удивиться, с чем согласились пользователи в сети.