"Жовті" сліди на балконі перервали ранковий ритуал дівчини: її версія розсмішила мережу (фото)

Мешканка одного багатоквартирного будинку вирішила провести звичний ранковий ритуал з кавою на балконі. Та відразу дівчина побачила дивні "жовті сліди" та вважає, що до цього причетний собака сусіда зверху.

Жінка жаліється, що вона тільки тиждень тому завершила фарбувати балкон, йдеться в дописі авторки на платформі Reddit.

Вона розповідає, що зазвичай зранку йде на балкон, аби провести звичний ритуал — посидіти з чашкою кави та погортати стрічку. Але одного ранку її настрій зіпсувало побачене — низка "жовтих" плям і слідів на її площі.

Жінка виявила дивні сліди Вони були на всьому балконі Фото: Reddit

"Ми тільки минулого тижня пофарбували підлогу", — жаліється дівчина від побаченого.

Вона припускає, що причетним до цього є сусід зверху, який має собаку. За версію авторки посту, власник чотирилапого дозволяє тому "прямо на балкон".

"Сусіди зверху, схоже, дозволяють своїй собаці справляти нужду на балконі — і це все стікає на наш балкон", — висловлює свою версію дівчина.

Сліди від сусідського пса на балконі Фото: Reddit Балкон вкритий "жовтими слідами" Фото: Reddit

Наразі дівчина сказала, що звернулася до керівництва будинком. Вона вимагатиме або виселення сусіда з орендованого помешкання, або компенсації за зіпсований балкон.

У коментарях до посту жінки, значна кількість користувачів посміялася з курйозу та водночас підтримала прагнення авторки "покарати злочинця".

Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Ну що, сусід може розкошелюватися на новий ремонт";

"Думаєш, то пес? Я ставлю на сусіда";

"Собаку треба вигулювати, придурок!";

"Треба і йому балкон у відповідь "підмочити" теж";

"Тішить, що це була лише с*ча, інакше було б зовсім паскудно!"

