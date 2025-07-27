Чоловік погодився на прохання сусіда пересунути паркан: згодом він пожалкував про це (фото)

Один мешканець Великої Британії домовився з сусідом, що не проти пересунути паркан, аби той зміг легше заїжджати до свого будинку. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.

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За словами британця, кілька днів опісля він побачив, як приїхала вантажівка з робітниками, які почали асфальтувати його територію, яка опинилася вже за парканом, йдеться в пості чоловіка на одному з форумів Reddit.

Він розповідає, що початку він погодився пересунути паркан, бо будинки мають надзвичайно тісні та незручно розташовані під’їзди, що не дозволяє мешканцям насправді заїжджати на них автомобілем, "хоча далі місце є".

"Мої сусіди попросили, щоб я прибрав паркан, щоб вони могли паркуватися на своєму під’їзді. Я усно погодився на це, наполегливо підкреслюючи, що це буде тимчасово і паркан буде збережений, щоб, коли хтось із нас вирішить продавати будинок, паркан можна було б повернути, і межі ділянки були б чіткими", — переповідає британець.

За кілька днів він побачив, як сусід викликав робітника, який викопав паркан, а далі — викопав декоративний кам’яний бордюр і почав укладати асфальт таким чином, щоб усе виглядало як "один великий під’їзд".

Сусіди почали конфлікт через паркан Фото: Shutterstock

"Я сказав йому зупинитися, бо це — моя власність, і я не давав ніяких вказівок проводити роботи. Пішов до сусідів і запитав, що відбувається — і почув лише кілька збентежених моментів бурмотіння про те, що вони не думали, що я матиму щось проти", — розповів британець.

Він не змінив свого рішення та примусив робітника повернути все, як було до початку робіт. Наразі він говорить, що побоюється юридичних наслідків і судової тяганини з сусідами, з якими поруч проживає лише кілька місяців.

"Я майже нікого не знаю на цій вулиці, живу тут лише кілька місяців, і не хочу псувати стосунки, але й не хочу, щоб мене вважали дурником або щоб вони намагалися створити право проїзду чи щось таке, що може вплинути на вартість моєї власності", — підсумовує герой історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, йому порадили зафіксувати на відео та камеру зміни з парканом. Також британцю нагадали про його територію, яка була закріплена за них під час купівлі нерухомості.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Віднови паркан і скажи сусіду, що ти відкликаєш свою попередню згоду на проїзд через твою ділянку, оскільки останні події — демонтаж і вивіз паркану, знищення бордюру та спроба класти асфальт без твого дозволу — свідчать, що тимчасові домовленості не працюють";

"Якщо коротко — я думаю, що ти впорався з ситуацією добре і що на цьому етапі ти зробив усе правильно";

"Ти зупинив це "перегинання палиці" і фактично нічого не втратив, окрім паркану";

"Твій сусід явно намагався тебе обдурити та ще й мав нахабство викликати підрядника, щоби буквально "закріпити це в камені" — навіть не попередивши тебе";

"Ваш сусід не може створити право доступу/сервітут так, як ти побоюєшся, тому що для цього потрібно або офіційне письмове зобов’язання/договір, або докази, що вони користуються цим правом вже багато років".

Раніше Фокус повідомляв, як сусідка вимагає викопати рослини у саду жінки. Це не сподобалося сусідці похилого віку, яка в грубій формі почала вимагати прибрати всі рослини, адже вони заважають їй зручно добиратися до власного дому.

Згодом стало відомо, що жінку переслідує колишня сусіда. Мешканка Великої Британії постійно знаходить на своєму подвір'ї сміття, а нещодавно виявила записку з трьох слів, яку залишила колишня дівчина її сусіда.