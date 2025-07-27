Мужчина согласился на просьбу соседа передвинуть забор: впоследствии он пожалел об этом (фото)

Один житель Великобритании договорился с соседом, что не против передвинуть забор, чтобы тот смог легче заезжать в свой дом. Через несколько дней герой истории понял, что его не просто обманули, но и начали захватывать его территорию.

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По словам британца, несколько дней спустя он увидел, как приехал грузовик с рабочими, которые начали асфальтировать его территорию, которая оказалась уже за забором, говорится в посте мужчины на одном из форумов Reddit.

Он рассказывает, что сначала он согласился передвинуть забор, потому что дома имеют чрезвычайно тесные и неудобно расположенные подъезды, что не позволяет жителям на самом деле заезжать на них автомобилем, "хотя дальше место есть".

"Мои соседи попросили, чтобы я убрал забор, чтобы они могли парковаться на своем подъезде. Я устно согласился на это, настойчиво подчеркивая, что это будет временно и забор будет сохранен, чтобы, когда кто-то из нас решит продавать дом, забор можно было бы вернуть, и границы участка были бы четкими", — рассказывает британец.

Через несколько дней он увидел, как сосед вызвал рабочего, который выкопал забор, а дальше — выкопал декоративный каменный бордюр и начал укладывать асфальт таким образом, чтобы все выглядело как "один большой подъезд".

Соседи начали конфликт из-за забора Фото: Shutterstock

"Я сказал ему остановиться, потому что это — моя собственность, и я не давал никаких указаний проводить работы. Пошел к соседям и спросил, что происходит — и услышал лишь несколько смущенных моментов бормотания о том, что они не думали, что я буду иметь что-то против", — рассказал британец.

Он не изменил своего решения и заставил рабочего вернуть все, как было до начала работ. Сейчас он говорит, что опасается юридических последствий и судебной волокиты с соседями, с которыми рядом проживает всего несколько месяцев.

"Я почти никого не знаю на этой улице, живу здесь всего несколько месяцев, и не хочу портить отношения, но и не хочу, чтобы меня считали дураком или чтобы они пытались создать право проезда или что-то такое, что может повлиять на стоимость моей собственности", — заключает герой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, ему посоветовали зафиксировать на видео и камеру изменения с забором. Также британцу напомнили о его территории, которая была закреплена за ними при покупке недвижимости.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Восстанови забор и скажи соседу, что ты отзываешь свое предыдущее согласие на проезд через твой участок, поскольку последние события — демонтаж и вывоз забора, уничтожение бордюра и попытка класть асфальт без твоего разрешения — свидетельствуют, что временные договоренности не работают";

"Если коротко — я думаю, что ты справился с ситуацией хорошо и что на этом этапе ты сделал все правильно";

"Ты остановил это "перегибание палки" и фактически ничего не потерял, кроме забора";

"Твой сосед явно пытался тебя обмануть и еще и имел наглость вызвать подрядчика, чтобы буквально "закрепить это в камне" — даже не предупредив тебя";

"Ваш сосед не может создать право доступа/сервитут так, как ты опасаешься, потому что для этого нужно либо официальное письменное обязательство/договор, либо доказательства, что они пользуются этим правом уже много лет".

Ранее Фокус сообщал, как соседка требует выкопать растения в саду женщины. Это не понравилось пожилой соседке, которая в грубой форме потребовала убрать все растения, ведь они мешают ей удобно добираться до собственного дома.

Впоследствии стало известно, что женщину преследует бывшая соседка. Жительница Великобритании постоянно находит в своем дворе мусор, а недавно обнаружила записку из трех слов, которую оставила бывшая девушка ее соседа.