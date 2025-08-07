Чоловік прокинувся зранку від гучних звуків: на подвір'ї сусіда він побачив незвичне (фото)

Мешканець США спав удома, коли зранку почув за вікном дивний і гучний шум. Коли він вирішив подивитися, що там коїться на вулиці, то побачене змусило його здивуватися, з чим погодилися користувачі в мережі.

За словами героя історії, він досі не знає, як незвична штука працює і з якою метою, йдеться в дописі на одному з форумів у Reddit.

Чоловік переповідає, що він спокійно спав удома, як почув незвичний шум з двору. Коли американець виглянув у вікно, то побачив "от штуковину", яка змусила його запідозрити сусіда в такій активності.

"Прокинувся сьогодні вранці від шуму з сусіднього двору й зазирнув у вікно — побачив оту штуковину… Що вона робить?" — йдеться в дописі чоловіка.

Герой історії вказує, що запідозрив спочатку прилад для тестування, значення якого не розуміє. Водночас під'єднані два акумулятори до сміттєвого бака та дроти навели його на дивну думку.

"Дерево мого сусіда, майже впевнений на 99%, хворе на голландську хворобу в’яза, якщо це має якесь значення. Відтоді як під’єднали другий акумулятор, вони там просто знаходяться", — додає чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту, користувачі висловлювали свої версії щодо "дивного приладу" у сусідському дворі. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Здається, від акумулятора береться струм і так лікується дерево. Чув про таке";

"Може він намагається позбутися шкідників?";

"Глянув у інтернеті, що це за хвороба в'яза. І там є такий метод струму";

"Твій сусід, певне, невизнаний винахідник. Я такого ще не бачив у житті";

"Наступного разу хай платить тобі за тишу".

