Мужчина проснулся утром от громких звуков: во дворе соседа он увидел необычное (фото)

Житель США спал дома, когда утром услышал за окном странный и громкий шум. Когда он решил посмотреть, что там творится на улице, то увиденное заставило его удивиться, с чем согласились пользователи в сети.

По словам героя истории, он до сих пор не знает, как необычная штука работает и с какой целью, говорится в заметке на одном из форумов в Reddit.

Мужчина рассказывает, что он спокойно спал дома, как услышал необычный шум со двора. Когда американец выглянул в окно, то увидел "вот штуковину", которая заставила его заподозрить соседа в такой активности.

"Проснулся сегодня утром от шума из соседнего двора и заглянул в окно — увидел эту штуковину... Что она делает?" — говорится в заметке мужчины.

Герой истории указывает, что заподозрил сначала прибор для тестирования, значение которого не понимает. В то же время подключенные два аккумулятора к мусорному баку и провода навели его на странную мысль.

"Дерево моего соседа, почти уверен на 99%, больное голландской болезнью вяза, если это имеет какое-то значение. С тех пор как подключили второй аккумулятор, они там просто находятся", — добавляет мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту, пользователи высказывали свои версии относительно "странного прибора" в соседском дворе. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Кажется, от аккумулятора берется ток и так лечится дерево. Слышал о таком";

"Может он пытается избавиться от вредителей?";

"Глянул в интернете, что это за болезнь вяза. И там есть такой метод тока";

"Твой сосед, наверное, непризнанный изобретатель. Я такого еще не видел в жизни";

"В следующий раз пусть платит тебе за тишину".

