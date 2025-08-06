Мужчина вернулся домой и не увидел любимого дерева в саду: он заподозрил соседа

Житель США уехал по делам на несколько дней из дома, и когда вернулся, то увидел спиленное дерево в своем саду. Впоследствии он обнаружил, что к этому действу был причастен его сосед, который объяснил свой поступок желанием "иметь больше солнца".

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Американец был шокирован поступком мужчины и до сих пор не знает, как ему быть в ситуации — подавать в суд или отомстить соседу, говорится в посте на одном из форумов Reddit.

Мужчина рассказывает, что он должен был уехать из своего города на несколько дней по делам. Когда вернулся домой, то увидел картину, которая шокировала владельца — в его саду отсутствовало большое дерево.

Расспросив других соседей, герой истории узнал невероятное — когда он находился в командировке, на его территории работала бригада. Группа людей зашла на его территорию, взяла пилы и срезала дерево, а причастным к этому был его сосед рядом.

"Мой сосед нанял бригаду, пока я был не в городе, и спилили здоровое дерево в моем дворе, потому что оно затеняло его солнечные панели", — рассказал герой истории.

Когда мужчина решил осмотреть место "происшествия", то оказалось, что от его дерева буквально остался только пенек. Сейчас американец думает, как ему поступить — судиться за такой поступок или отомстить соседу.

"Что мне делать? Прибегать к мелкой мести или подавать в суд?" — спросил мысли пользователей мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению героя истории, мнение юзеров разделилось на два лагеря — одни призывали проучить наглеца, другие советовали найти юриста и подать в суд с огромной компенсацией за ущерб. Больше всего людям понравились реплики:

"Говорите, панели поставил? Пора их немножко "поремонтировать", если вы поняли намек";

"Вот беда, конечно. Я думаю, что следует подать в суд и вытрясти душу из негодяя";

"Из того, что я знаю, законы о деревьях очень серьезно относятся к подобным ситуациям и предусматривают существенные компенсации, если кто-то наносит тебе вред. Так что однозначно стоит добиваться справедливости";

"Сосед явно уже перегнул палку. Когда отъедет, то наймите ту же бригаду — пусть спилят у него деревья. Скажете, что тоже вам мало солнца для своих панелей";

"Но ведь сосед — натуральный козел. Без ведома, тихо и подло. За дерево засудите негодяя, а также проучите его, чтобы не было тяги лезть на чужую территорию".

Ранее Фокус рассказывал о длительном конфликте пары и пожилой соседки. Недавно женщина вызвала полицию из-за письма из банка, которое случайно пришло в адрес пожилой дамы.

Впоследствии стало известно, как мужчина согласился на просьбу соседа перенести забор, а потом пожалел об этом. Через несколько дней герой истории понял, что его не просто обманули, но и начали захватывать его территорию.