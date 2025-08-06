Чоловік повернувся додому та не побачив улюбленого дерева в саду: він запідозрив сусіда

Мешканець США поїхав у справах на кілька днів з дому, та коли повернувся, то побачив спиляне дерево у своєму саду. Згодом він виявив, що до цього дійства був причетний його сусід, який пояснив свій вчинок бажанням "більше мати сонця".

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Американець був шокований вчинком чоловіка та досі не знає, як йому бути в ситуації — подавати до суду чи помститися сусіду, йдеться в дописі на одному з форумів Reddit.

Чоловік розповідає, що він мав поїхати зі свого міста на кілька днів у справах. Коли повернувся додому, то побачив картину, яка шокувала власника — у його саду було відсутнє велике дерево.

Розпитавши інших сусідів, герой історії дізнався неймовірне — коли він перебував у відрядженні, на його території працювала бригада. Група людей зайшла на його територію, взяла пилки та зрізала дерево, а причетним до цього був його сусід поруч.

"Мій сусід найняв бригаду, поки я був не в місті, і спиляли здорове дерево в моєму дворі, бо воно затіняло його сонячні панелі", — розповів герой історії.

Коли чоловік вирішив оглянути місце "пригоди", то виявилося, що від його дерева буквально лишився лише пеньок. Наразі американець думає, як йому вчинити — позиватися за такий вчинок чи помститися сусіду.

"Що мені робити? Вдаватись до дрібної помсти чи подавати до суду?" — запитав думки користувачів чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису героя історії, думка юзерів розділилася на два табори — одні закликали провчити нахабу, другі радили знайти юриста та подати до суду з величезною компенсацією за збитки. Найбільше людям сподобалися репліки:

"Кажете, панелі поставив? Пора їх трошки "поремонтувати", якщо ви зрозуміли натяк";

"От халепа, звісно. Я думаю, що слід подати до суду та витрясти душу з негідника";

"З того, що я знаю, закони щодо дерев дуже серйозно ставляться до подібних ситуацій і передбачають суттєві компенсації, якщо хтось завдає тобі шкоди. Тож однозначно варто домагатися справедливості";

"Сусід явно вже перегнув палицю. Коли від'їде, то найміть ту ж бригаду — хай спиляють в нього дерева. Скажете, що теж вам мало сонця для своїх панелей";

"Але ж сусід — натуральний козел. Без відома, тихо та підло. За дерево засудіть поганця, а також провчіть його, аби було тяги лізти на чужу територію".

Раніше Фокус розповідав про тривалий конфлікт пари та літньої сусідки. Нещодавно жінка викликала поліцію через лист з банку, який випадково надійшов на адресу літньої пані.

Згодо стало відомо, як чоловік погодився на прохання сусіда перенести паркан, а потім пошкодував про це. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.