Пенсіонерка викликала поліцію на молоде подружжя: що стало причиною сусідської війни

Мешканка США розповідає, що протягом тривалого часу має конфлікт з однією літньою пані. Нещодавно вона викликала поліцію через лист героїні історії з банку, який випадково надійшов на адресу сусідки.

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Жінка розповідає, що причина виклику поліції до її дому абсурдна загалом, але конфлікт з сусідкою Венді триває вже доволі тривалий проміжок часу, йдеться в дописі на Reddit.

Героїня історії каже, що її сусідка через дорогу, Венді, ненавидить її та її чоловіка, та не розуміє причин цієї неприязні. Першим конфліктом між подружжям та сусідкою став випадок, коли чоловік під’їхав фургоном занадто близько до її поштової скриньки.

"Вона написала повідомлення колишнім мешканцям про те, що новий хлопець через дорогу — "ідіот" — ми це дізналися, бо ті мешканці переслали це повідомлення іншому сусіду, з яким ми подружилися", — згадує героїня історії.

Після того Венді звернулася до об'єднання співвласників, де виставляла скріни відео, як люди вигулюють собак та казала, що це "незаконно". Та у відповідь, керівник об'єднання сказав їй двома словами — "припиніть це!".

"Приблизно рік термін дії моєї кредитної картки завершився, і мені надіслали нову. Але випадково вказала її адресу замість своєї — одна цифра відрізняється: 1213 замість 1212. Замість того, щоб побачити моє ім’я на картці й просто передати її мені, вона викликала 911 і заявила, що я намагаюся вкрасти її особистість", — згадує деталі вже нещодавньої історії жінка.

Героїня історії вказує, що поліціянт постукав до неї, все пояснив, сказав, що повідомив їй, що це не так працює. Також правоохоронець додав, що сусідка, як він сказав — "стара, якій нічим зайнятися", — відмовляється повертати картку.

"Я попросила його піти знову й забрати її, а вона замість цього порвала її у нього на очах. Є ще багато історій про неї. Вона — марнославна й параноїдна, постійно створює проблеми всім на нашій вулиці, але ми здебільшого її ігноруємо", — підсумувала жінка.

Реакція користувачів

В коментарях під дописом, який набрав понад 4 тис. реакцій, юзери активно ділилися своїми історіями з сусідами. Найбільше дописувачі вподобали наступні репліки:

"Скільки їй років? Хтось взагалі думав звернутися до соцслужб для перевірки її психічного стану та умов проживання? Можливо, її визнають нездатною самостійно про себе дбати";

"Подружіться з її чоловіком — потім поговоріть із ним";

"Поліціянт, який назвав її "старою, якій нудно" — це просто смішно, навіть йому вже набридла її маячня. У вас, певно, святе терпіння, якщо ви це зносите";

"Неочікуваний поворот: вони повертаються і заарештовують її за втручання в чужу пошту, знищення майна та вандалізм";

"Коли з вами поруч живуть ось такі сусіди, особливо пенсійного віку, тоді готуйтеся — може статися що завгодно!".

Раніше Фокус розповідав, як сусіди провчили чоловіка за паркування. Повернувшись до машини за пару годин, йому залишили "послання" на склі водійських дверей.

Згодом стало відомо, як жінка провчила сусідів за поведінку їхніх дітей. Вона розповіла, що її відверто допекла поведінка сусідських дітей, які постійно галасують та шумлять, не даючи їй відпочити чи виспатися.