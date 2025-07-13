Пенсионерка вызвала полицию на молодых супругов: что стало причиной соседской войны

Жительница США рассказывает, что в течение длительного времени имеет конфликт с одной пожилой дамой. Недавно она вызвала полицию из-за письма героини истории из банка, которое случайно пришло в адрес соседки.

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Женщина рассказывает, что причина вызова полиции в ее дом абсурдная в целом, но конфликт с соседкой Венди продолжается уже довольно длительный промежуток времени, говорится в заметке на Reddit.

Героиня истории говорит, что ее соседка через дорогу, Венди, ненавидит ее и ее мужа, и не понимает причин этой неприязни. Первым конфликтом между супругами и соседкой стал случай, когда муж подъехал на фургоне слишком близко к ее почтовому ящику.

"Она написала сообщение бывшим жильцам о том, что новый парень через дорогу — "идиот" — мы это узнали, потому что те жильцы переслали это сообщение другому соседу, с которым мы подружились", — вспоминает героиня истории.

После того Венди обратилась в объединение совладельцев, где выставляла скрины видео, как люди выгуливают собак и говорила, что это "незаконно". Но в ответ, руководитель объединения сказал ей двумя словами — "прекратите это!".

"Примерно год срок действия моей кредитной карты завершился, и мне прислали новую. Но случайно указала ее адрес вместо своего — одна цифра отличается: 1213 вместо 1212. Вместо того, чтобы увидеть мое имя на карте и просто передать ее мне, она вызвала 911 и заявила, что я пытаюсь украсть ее личность", — вспоминает детали уже недавней истории женщина.

Героиня истории указывает, что полицейский постучал к ней, все объяснил, сказал, что сообщил ей, что это не так работает. Также правоохранитель добавил, что соседка, как он сказал — "старуха, которой нечем заняться", — отказывается возвращать карточку.

"Я попросила его пойти снова и забрать ее, а она вместо этого порвала ее у него на глазах. Есть еще много историй о ней. Она — тщеславная и параноидальная, постоянно создает проблемы всем на нашей улице, но мы в основном ее игнорируем", — подытожила женщина.

Реакция пользователей

В комментариях под сообщением, которое набрало более 4 тыс. реакций, пользователи активно делились своими историями с соседями. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Сколько ей лет? Кто-то вообще думал обратиться в соцслужбы для проверки ее психического состояния и условий проживания? Возможно, ее признают неспособной самостоятельно о себе заботиться";

"Поженитесь с ее мужем — потом поговорите с ним";

"Полицейский, который назвал ее "старухой, которой скучно" — это просто смешно, даже ему уже надоел ее бред. У вас, наверное, святое терпение, если вы это сносите";

"Неожиданный поворот: они возвращаются и арестовывают ее за вмешательство в чужую почту, уничтожение имущества и вандализм";

"Когда с вами рядом живут вот такие соседи, особенно пенсионного возраста, тогда готовьтесь — может произойти что угодно!".

РанееФокус рассказывал, как соседи проучили мужчину за парковку. Вернувшись к машине через пару часов, ему оставили "послание" на стекле водительской двери.

Впоследствии стало известно, как женщина проучила соседей за поведение их детей. Она рассказала, что ее откровенно допекло поведение соседских детей, которые постоянно шумят и шумят, не давая ей отдохнуть или выспаться.