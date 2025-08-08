"Підмочив" репутацію: неадекватний турист розізлив мережу вчинком на популярному курорті

В індійському місті Лованалі поблизу дамби Бхуші стався скандал під час сезону дощів, коли туристи прибувають до джерельних вод. Один з відвідувачів вирішив нахабно порушити правила, чим викликав лють в користувачів мережі.

Related video

Найбільше індусів і туристів обурило, що охорона та присутні нічого не зробити з непристойною поведінкою чоловіка, як це видно на відео в X.

Ролик швидко став вірусним — набрав понад 700 тис. переглядів і півтори сотні коментарів. На кадрах видно, як один чоловік плаває в потоці, а інший справляє нужду всього за кілька метрів від нього.

Шокуючий інцидент зафільмував випадковий свідок, який перебував поблизу. Водночас ані присутні, ані чоловік у потоці не відреагували на нахабні дії невідомого.

Місцеві туристи, які проходили повз локації з джерелами, також не примусили чоловіка припинити непристойну поведінку. Поблизу місця інциденту не було ані охорони, ані наглядачів, які могли вплинути на дії невідомого туриста.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті 3 серпня. Також залишається невідомим, хто був цей чоловік і чи поніс покарання за свій вчинок.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, індуси та туристи відверто висловлювали гнів і нерозуміння від побаченого. Вони заявляли, що така "нахабність" має каратися, адже поруч були жінки та малолітні діти, а туристу було байдуже на це.

Найбільше користувачам сподобалися такі відгуки:

"Неможливо виховати всіх у цій країні. Такі речі змушують нас виглядати як країну третього світу";

"Я бачив, як стоки з громадських туалетів спрямовують у такі ставки чи річки. Ніколи не довіряйте відкритим джерелам води, навіть якщо вони здаються чистими";

"І це при тому, що повз проходили люди, особливо жінки. Це неймовірно огидно";

"Вони переносять цю саму огидну поведінку за кордон, а потім обурюються "расизмом", коли місцеві громадяни протестують проти повної відсутності культури. І це навіть не лише про поїздки за кордон — у цифрову епоху ці відео побачать у всьому світі, ще більше псуючи нашу репутацію";

"Це не просто відсутність громадянської свідомості, це відсутність елементарної людської порядності. Природа — не ваш туалет, а громадські місця — не ваш приватний майданчик. Поважайте простір. Поважайте інших. Саме через таке багато прекрасних місць занепадають".

Раніше Фокус повідомляв про непристойну поведінку в Італії відомих зірок. "Голих" виходів Б'янки Цензорі парі здалося мало, і вони пішли ще далі, влаштувавши на човні щось схоже на любовні втіхи.

Згодом стало відомо, що сліди на балконі перервали ранковий ритуал дівчини. Та відразу дівчина побачила дивні "жовті сліди" та вважає, що до цього причетний собака сусіда зверху.