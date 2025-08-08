Хозяева вернули "слишком скучную" собаку в приют: ее история заставляет заплакать (видео)

Американская сиделка Джеки Гонсалес рассказала историю собаки Люси, которую вернули в приют впереди владельцы, потому что она "слишком скучная". Видео с историей четвероногой вызвало эмпатию среди пользователей сети.

Госпожа Гонсалес говорит, что из-за прибытия в приют, собака не чувствует себя комфортно и находится в стрессе, как это видно в видео на странице собачницы в Tiktok.

Ролик женщины стал вирусным — набрал более 300 тыс. просмотров. В видео Люси выглядит напуганной: дрожит и явно чувствует себя некомфортно в пределах заведения, которое теперь называет домом.

"Люси страдает от нехватки уверенности, она боится и тревожится из-за всего вокруг. Она очень напугана, постоянный лай собак — большой стресс для нее. Она едва двигается из угла, настолько она боится", — рассказала Гонсалес изданию Newsweek.

Однако история Люси куда страшнее чем может казаться: госпожа Гонсалес говорит, что ее привезли представители службы контроля за животными из другого приюта, где из-за большого количества четвероногих ее перевезли в другое место.

"Мы мало что знаем о ее жизни до прибытия сюда. Мы получили ее от Центра контроля за животными, она была сильно полной и выглядела ужасно", — вспоминает женщина.

Из-за трудностей Люси в приюте пытались устроить ее к временному опекуну. Но, к сожалению, это не сработало — через несколько дней после того, как Люси взяли, опекун вернул ее обратно.

"Ее вернули, потому что, как я понимаю, опекун ожидал активную, энергичную собаку, а Люси считали "слишком скучной" для них", — пояснила Гонсалес, добавив, что чем дольше собака остается без нового дома, тем хуже ей становится.

По мнению сиделки, Люси нужен кто-то, кто сможет помочь ей выйти из этого порочного круга, а ее нужно знакомить с новым без повышения тревожности, что требует большого терпения от ее будущих хозяев.

"Люси лучше будет в тихом доме, где не так много движения, она может жить с другими животными, если те спокойны. Она также приспособится к дому с подростками старшего возраста, которые научатся уважать ее личное пространство. Она имеет потенциал стать замечательной собакой: ей не нужны ожидания, что она будет прыгать со стен. Люси нужно пространство, время и терпение, а также владельцы, которые будут это понимать", — констатирует собачница.

