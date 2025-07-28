После 1043 дней в приюте: реакция собаки на новую опекуншу завирусилась в сети (фото)

История микса питбуля и терьера Шибы была полна тяжелыми моментами, когда собаке пришлось почти три года ждать пристанища. Представители зоозащитников уже не надеялись на чудо, когда внезапно одна пара не согласилась взять ее к себе.

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Впоследствии владельцы поделились с приютом фотографиями, на которых видно радость собаки в новом доме, говорится в заметке зоозащитников на Facebook.

Там рассказали историю Шибы, которой пришлось пережить непростые времена. Впервые она попала в приют IndyHumane в Индиане посреди сентября 2022 года после того, как ее бросили под открытым небом. Ее нашли одинокой на парковке, но она завоевала сердца многих людей в заведении.

Менеджер соцсетей IndyHumane Дженна Хабиш рассказала, что Шиба — это "забавная душа с большим сердцем". Она обожает бегать, играть и радовать людей своей доброжелательностью. Но так же любит и покой, когда можно просто прижаться к кому-то.

"Бывало, она просто быстренько выходила на прогулку и сразу просилась на объятия. А в другие дни имела бешеные "звуки" — бегала, прыгала, издавала свои фирменные хрюкающие звуки, будто маленький поросенок. Она расцветала рядом с людьми и обожала быть в центре внимания", — рассказала женщина Newsweek.

Шиба на прогулке Фото: Facebook Собака с новой владелицей в машине Фото: Facebook

Казалось бы, идеальная собака, но ее ждали всего 1 043 дня в приюте, ее дважды усыновляли и дважды возвращали. Впервые в 2023 году новая семья не справилась с собакой и вернула ее обратно. Второй раз — в 2024-м, но только казалось, что она наконец дома, как ее новый владелец внезапно умер. Через две недели Шиба снова была в приюте.

"Мы очень благодарны хотя бы за тот короткий период, который они провели вместе. Она имела возможность на несколько недель почувствовать настоящий дом", — сказала Хабиш.

К сожалению, из-за породы, размера и не слишком эффектного поведения в клетке, Шибу часто обходили стороной. Ее настоящий характер раскрывался только тогда, когда она была вне вольера — там она оживала, становилась игривой, ласковой, открытой.

Однако 12 июля 2025 года, после более 400 дней с последней неудачной попытки и 1 043 дней в целом, удача наконец улыбнулась — Шибу усыновили. И, кажется, на этот раз все по-настоящему.

"В новом доме она — единственное животное, поэтому получит все внимание от своих новых хозяев. Они очень ответственно подошли к адаптации, постоянно консультируются с нашей командой по поведению животных. Мы уверены — Шиба в хороших руках", — говорит госпожа Хабиш.

По ее словам, именно история четвероногой является прекрасным примером того, что даже животные, которых годами не замечают из-за возраста, размера, породы или поведения в клетке, могут стать "идеальными домашними любимцами". Именно поэтому таким собакам "стоит только дать им шанс", резюмирует зоозащитница.

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Впоследствии стало известно, как коты отреагировали на возвращение собаки от ветеринара. Реакция животных стала вирусной в сети и вызвала волну эмоций среди пользователей.