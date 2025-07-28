Після 1043 днів у притулку: реакція собаки на нову опікунку завірусилася в мережі (фото)

Історія мікса пітбуля і тер’єра Шіби була сповнена важкими моментами, коли собаці довелося майже три роки чекати на прихисток. Представники зоозахисників вже не сподівалися на диво, коли раптово одна пара не погодилася взяти її до себе.

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Згодом власники поділилися з притулком світлинами, на яких видно радість собаки в новому домі, йдеться в дописі зоозахисників на Facebook.

Там розповіли історію Шіби, якій довелося пережити непрості часи. Вперше вона потрапила до притулку IndyHumane в Індіані посеред вересня 2022 року після того, як її покинули просто неба. Її знайшли самотньою на парковці, але вона завоювала серця багатьох людей в закладі.

Менеджерка соцмереж IndyHumane Дженна Хабіш розповіла, що Шіба — це "кумедна душа з великим серцем". Вона обожнює бігати, гратися й тішити людей своєю доброзичливістю. Але так само любить і спокій, коли можна просто пригорнутися до когось.

"Бувало, вона просто швиденько виходила на прогулянку й відразу просилася на обійми. А в інші дні мала шалені "звуки" — бігала, стрибала, видавала свої фірмові хрюкаючі звуки, ніби маленьке поросятко. Вона розцвітала поруч із людьми й обожнювала бути в центрі уваги", — розповіла жінка Newsweek.

Шіба на прогулянці Фото: Facebook Собака з новою власницею в машині Фото: Facebook

Здавалося б, ідеальний собака, та на неї чекали загалом 1 043 дні у притулку, її двічі всиновлювали та двічі повертали. Уперше у 2023 році нова родина не впоралася з собакою й повернула її назад. Удруге — у 2024-му, але щойно здавалося, що вона нарешті вдома, як її новий власник раптово помер. Через два тижні Шіба знову була в притулку.

"Ми дуже вдячні хоча б за той короткий період, який вони провели разом. Вона мала змогу на кілька тижнів відчути справжній дім", — сказала Хабіш.

На жаль, через породу, розмір і не надто ефектну поведінку в клітці, Шібу часто оминали. Її справжній характер розкривався лише тоді, коли вона була поза межами вольєра — там вона оживала, ставала грайливою, лагідною, відкритою.

Проте 12 липня 2025 року, після понад 400 днів з останньої невдалої спроби та 1 043 днів загалом, удача нарешті усміхнулася — Шібу всиновили. І, здається, цього разу все по-справжньому.

"У новому домі вона — єдина тварина, тож отримає всю увагу від своїх нових господарів. Вони дуже відповідально підійшли до адаптації, постійно консультуються з нашою командою з поведінки тварин. Ми впевнені — Шіба у хороших руках", — каже пані Хабіш.

За її словами, саме історія чотирилапої є чудовим прикладом того, що навіть тварини, яких роками не помічають через вік, розмір, породу чи поведінку в клітці, можуть стати "ідеальними домашніми улюбленцями". Саме тому таким собакам "варто тільки дати їм шанс", резюмує зоозахисниця.

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