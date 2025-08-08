Господарі повернули "занадто нудну" собаку до притулку: її історія змушує заплакати (відео)

Американська доглядальниця Джекі Гонсалес розповіла історію собаки Люсі, яку повернули до притулку попереді власники, бо вона "занадто нудна". Відео з історією чотирилапої викликала емпатію серед користувачів мережі.

Пані Гонсалес каже, що через прибуття до притулку, собака не почуває себе комфортно і перебуває в стресі, як це видно у відео на сторінці собачниці в Tiktok.

Ролик жінки став вірусним — набрав понад 300 тис. переглядів. У відео Люсі виглядає наляканою: тремтить і явно почувається некомфортно в межах закладу, який тепер називає домом.

"Люсі страждає від браку впевненості, вона боїться й тривожиться через все навколо. Вона дуже налякана, постійний гавкіт собак — великий стрес для неї. Вона ледь рухається з кута, настільки вона боїться", — розповіла Гонсалес виданню Newsweek.

Однак історію Люсі куди страшніша ніж може здаватися: пані Гонсалес каже, що її привезли представники служби контролю за тваринами з іншого притулку, де через велику кількість чотирилапих її перевезли в інше місце.

"Ми мало що знаємо про її життя до прибуття сюди. Ми отримали її від Центру контролю за тваринами, вона була сильно повною і мала жахливий вигляд", — згадує жінка.

Через труднощі Люсі у притулку намагалися влаштувати її до тимчасового опікуна. Та, на жаль, це не спрацювало — через кілька днів після того, як Люсі взяли, опікун повернув її назад.

"Її повернули, бо, як я розумію, опікун очікував активну, енергійну собаку, а Люсі вважали "занадто нудною" для них", — пояснила Гонсалес, додавши, що чим довше собака залишається без нового дому, тим гірше їй стає.

На думку доглядальниці, Люсі потрібен хтось, хто зможе допомогти їй вийти з цього порочного кола, а нею потрібно знайомити з новим без підвищення тривожності, що вимагає великого терпіння від її майбутніх господарів.

"Люсі краще буде в тихому домі, де не так багато руху, вона може жити з іншими тваринами, якщо ті спокійні. Вона також пристосується до дому з підлітками старшого віку, які навчаться поважати її особистий простір. Вона має потенціал стати чудовою собакою: їй не потрібні очікування, що вона буде стрибати зі стін. Люсі потрібен простір, час і терпіння, а також власники, які це розумітимуть", — констатує собачниця.

