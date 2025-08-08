Еж расслаблялся во время водных процедур и порадовал сеть своей реакцией (видео)

В британском городе Хаддерсфилд существует специализированный приют для ежей Shelley Hedgehogs, где животные постоянно проходят водные процедуры. Один из таких сеансов попал на видео, которое вызвало восторг среди пользователей Интернета.

В заведении говорят, что такая процедура происходит с использованием теплой воды и обычной зубной щетки, как видно в посте Shelley Hedgehogs в Facebook.

Ролик с водными процедурами ежа стал вирусным — набрал более 230 тыс. просмотров и несколько сотен комментариев. На кадрах заметно, что один из работников центра надел резиновую перчатку на левую руку, держит зубную щетку и активно чистит игольчатый бок животного.

"Теплая лечебная ванна с легким массажем спинки", — говорится в заметке центра.

На видео также заметно, что еж находится в пластиковом боксе с теплой водой, согнувшись клубочком и плавает. Активные движения работника центра заставляют животное несколько раз почти полностью согнуться от процедуры, а на мордочке представителя семейства Ежовых заметна небольшая улыбка.

"Ежовая жизнь... разве она может быть плохой? ... и, конечно же, приятное вытирание полотенцем после процедуры", — написали в британском центре по уходу за ежами.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, юзеры не скрывали положительных эмоций от увиденных кадров. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Ниже... еще немножко ниже... вот там, чешите там. Кайф!";

"А когда можно будет записаться на процедуру?";

"Этот малыш явно кайфует от процедуры. Милота!";

"Если у вас плохой день, посмотрите видосы с ежами";

"Судя по улыбке, ему почесали там, где он хотел".

Ранее Фокус рассказывал, каких ежей действительно стоит спасать. Ежеподобные являются одними из самых спасаемых диких животных во всем мире, но далеко не всем из них действительно необходима помощь людей.

Впоследствии стало известно, что ученые обнаружили новые виды ежей. Исследователи сделали открытие в тропических лесах, а также заново проанализировав музейные коллекции.