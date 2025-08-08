Їжак розслаблявся під час водних процедур та потішив мережу своєю реакцією (відео)

В британському місті Гаддерсфілд існує спеціалізований притулок для їжаків Shelley Hedgehogs, де тварин постійно миють за допомогою звичайної зубної щітки. Один з таких сеансів потрапив на відео, яке викликало захоплення серед користувачів Інтернету.

В закладі кажуть, що така процедура відбувається з використанням теплої води та звичайної зубної щітки, як видно в пості Shelley Hedgehogs в Facebook.

Ролик з водними процедурами їжака став вірусним — набрав понад 230 тис. переглядів і кілька сотень коментарів. На кадрах помітно, що один з працівників центру одягнув гумову рукавичку на лівицю, тримає в руках зубну щітку й активно чистить голчастий бік тварини.

"Тепла лікувальна ванна з легким масажем спинки, — йдеться в дописі центру.

На відео також помітно, що їжак перебуває у пластиковому боксі з теплою водою, зігнувшись клубочком і плаває. Активні рухи працівника центру змушують тварину кілька разів майже повністю зігнутися від процедури, а на мордочці представника родини Їжакових помітна невелика усмішка.

"Їжачкове життя… хіба ж воно може бути поганим? … і, звісно ж, приємне витирання рушником після процедури", — написали в британському центрі за доглядом їжаків.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери не приховували позитивних емоцій від побачених кадрів. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Нижче… ще трошки нижче… ось там, чухайте там. Кайф!";

"А коли можна буде записатися на процедуру?";

"Цей малий явно кайфує від процедури. Милота!";

"Якщо у вас поганий день, подивіться відоси з їжаками";

"Судячи з усмішки, йому почухали там, де він хотів".

