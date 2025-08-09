Можно жить и работать: в Британии продают действующую семиэтажную мельницу с пентхаусом (фото)

Историческая мельница Линкольншире продается за £895 тыс, то есть почти за 50 млн гривен вместе с жилыми помещениями, магазином, фабрикой по производству муки и потенциальным местом проведения свадеб или сдачи в аренду на время отпуска.

Семиэтажная работающая ветряная мельница Мод Фостер в Бостоне, Линкольншир, с пятью крыльями была построена в 1819 году и сейчас является памятником архитектуры, сообщает агентство Брюса Мэзера.

В настоящее время при мельнице уже работает процветающий магазин и прибыльный мукомольный бизнес. Сам комплекс открыт для публики по средам и субботам, однако при наличии творческого видения, энергии и соответствующих разрешений, мельницу можно превратить в место для проведения различных мероприятий типа свадеб и фотосессий, а также отель и ресторан при нем.

На первом этаже ранее располагалось кафе, и, потенциально, помещение можно перепрофилировать. Кроме того, ветряная мельница может похвастаться винтовой лестницей, которая проходит через несколько этажей и открывает доступ к невероятному пентхаусу в стиле лофт. В настоящее время в этом пентхаусе есть три великолепно оформленные спальни, излучающие индивидуальность и очарование.

Рядом с мельницей находится дом, на верхнем этаже которого расположены пять спален и общая ванная комната. Внизу находятся вторая ванная комната, а также подсобное помещение, кухня, столовая и две гостиные.

На территории имеются гараж, две мастерские, сад и просторная парковка.

В объявлении отмечается, что мельница нуждается в новом смотрителе, который направит ее на новую главу истории.

