Можна жити і працювати: у Британії продають діючий семиповерховий млин із пентхаусом (фото)

Історичний млин Лінкольнширі продають за £895 тис., тобто майже за 50 млн гривень разом із житловими приміщеннями, магазином, фабрикою з виробництва борошна і потенційним місцем проведення весіль або здачі в оренду на час відпустки.

Related video

Семиповерховий вітряк Мод Фостер, що працює, в Бостоні, Лінкольншир, з п'ятьма крилами було побудовано 1819 року, зараз він є пам'ятником архітектури, повідомляє агентство Брюса Мезера.

Нині при млині вже працює процвітаючий магазин і прибутковий борошномельний бізнес. Сам комплекс відкритий для публіки щосереди та щосуботи, проте за наявності творчого бачення, енергії та відповідних дозволів, млин можна перетворити на місце для проведення різноманітних заходів на кшталт весіль та фотосесій, а також на готель та ресторан при ньому.

На першому поверсі раніше розташовувалося кафе, і, потенційно, приміщення можна перепрофілювати. Крім того, вітряк може похвалитися гвинтовими сходами, які проходять через кілька поверхів і відкривають доступ до неймовірного пентхауса в стилі лофт. Наразі в цьому пентхаусі є три чудово оформлені спальні, що випромінюють індивідуальність і чарівність.

Поруч із млином розташований будинок, на верхньому поверсі якого розташовані п'ять спалень і спільна ванна кімната. Внизу знаходяться друга ванна кімната, а також підсобне приміщення, кухня, їдальня і дві вітальні.

На території є гараж, дві майстерні, сад і простора парковка.

В оголошенні зазначається, що млин потребує нового доглядача, який спрямує його на нову главу історії.

Нагадаємо, англієць Гарет Росс Бадделл із міста Бішопсвілль сконструював вітряк за зразком XII століття, який також виконує функцію вітряної турбіни. Пристрій може забезпечити енергією весь будинок.

Фокус писав, що в невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою продається котедж із могилою в саду.