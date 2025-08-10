"Нежная душа": как выглядит самая уродливая собака мира 2025 года

На ярмарке в округе Сонома, Калифорния, определили самую уродливую собаку мира 2025 года. Победительницей стала Петуния — двухлетняя бесшерстная смесь английского и французского бульдогов, которая прошла долгий путь от приюта до большой сцены.

Петуния не выходила на сцену с гордостью или победным шагом — ее несли на руках, держа за розовый поводок. За ее спиной сияли трофеи, но собака отводила взгляд, а складки кожи ласково спадали на шею. Животное, которое является двухлетней смесью английского и французского бульдогов, прибыло на Мировой конкурс самой уродливой собаки, который проходит уже десятки лет и имеет целью популяризировать усыновление животных и напомнить: "родословная не определяет ценность любимца". Здесь отсутствие шерсти, кривые зубы или косоглазие — не недостатки, а настоящие "знаки почета", пишет The New York Times.

История Петунии началась далеко от ярмарки — в хаосе двора безответственного питомника в Лас-Вегасе. Спасатели из Luvable Dog Rescue (Орегон) вывезли ее на север, где собака получила нужное лечение: стерилизацию и операцию для облегчения дыхания. Постепенно Петуния выздоровела, научилась гулять по тропинкам Орегона и нежиться на диване. Владелица, Шеннон Найман, описывает ее как "нежную душу, любящую других собак, кошек и людей".

Организаторы конкурса подчеркивают: они празднуют "несовершенства, которые делают каждую собаку особенной". Победа принесла Петунии $5 000, место на ограниченной серии банок MUG Root Beer и приглашение на шоу "Today" канала NBC.

Впрочем, настоящие награды она получила еще до конкурса — свободное дыхание, мягкие одеяла и любовь, которая не зависит от оценок судей.

Добавим, что в другие годы титул получали также необычные собаки: в 2024-м — Wild Thang с вечно высунутым языком, в 2023-м — черный пес Scooter с прической "ирокез", а в 2022-м — микс чихуахуа Mr. Happy Face, которого сравнивали с гиеной или бабуином.

