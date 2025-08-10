"Ніжна душа": як виглядає найпотворніший собака світу 2025 року

На ярмарку в окрузі Сонома, Каліфорнія, визначили найпотворнішого собаку світу 2025 року. Переможницею стала Петунія — дворічна безшерста суміш англійського та французького бульдогів, яка пройшла довгий шлях від притулку до великої сцени.

Петунія не виходила на сцену з гордістю чи переможним кроком — її несли на руках, тримаючи за рожевий повідець. За її спиною сяяли трофеї, але собака відводила погляд, а складки шкіри лагідно спадали на шию. Тварина, яка є дворічною сумішшю англійського та французького бульдогів, прибула на Світовий конкурс найпотворнішого собаки, що відбувається вже десятки років та має на меті популяризувати усиновлення тварин і нагадати: "родовід не визначає цінність улюбленця". Тут відсутність шерсті, криві зуби чи косоокість — не недоліки, а справжні "знаки пошани", пише The New York Times.

Історія Петунії почалася далеко від ярмарку — в хаосі подвір’я безвідповідального розплідника в Лас-Вегасі. Рятувальники з Luvable Dog Rescue (Орегон) вивезли її на північ, де собака отримала потрібне лікування: стерилізацію та операцію для полегшення дихання. Поступово Петунія одужала, навчилася гуляти стежками Орегону й ніжитися на дивані. Власниця, Шеннон Найман, описує її як "ніжну душу, що любить інших собак, котів і людей".

Організатори конкурсу наголошують: вони святкують "недосконалості, які роблять кожного собаку особливим". Перемога принесла Петунії $5 000, місце на обмеженій серії банок MUG Root Beer і запрошення на шоу "Today" каналу NBC.

Втім, справжні нагороди вона отримала ще до конкурсу — вільне дихання, м’які ковдри та любов, що не залежить від оцінок суддів.

Додамо, що у інші роки титул отримували також незвичайні собаки: у 2024-му — Wild Thang з вічно висунутим язиком, у 2023-му — чорний пес Scooter із зачіскою "ірокез", а у 2022-му — мікс чихуахуа Mr. Happy Face, якого порівнювали з гієною чи бабуїном.

